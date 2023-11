Nuove Alfa Romeo Giulia, Lancia Gamma, Alfa Romeo Stelvio e Jeep Compass mostrate in anteprima ai sindacati

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, Lancia Gamma e Jeep Compass sono state mostrate in anteprima ad alcuni rappresentanti sindacali nei giorni scorsi presso il Centro Stile di Mirafiori a Torino da Stellantis. Lo hanno confermato i rappresentanti della UILM Rocco Palombella e Gianluca Ficco che hanno anche anticipato che lo sviluppo di queste auto è a buon punto e presto dunque potrebbe iniziare anche la loro produzione.

Stellantis mostra ai sindacati le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio e le altre novità che saranno prodotte in Italia

Della nuova Lancia Gamma sappiamo già che sarà presentata nel 2026 e sarà prodotta in Italia a Melfi. Delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio sappiamo che nasceranno su piattaforma STLA Large e saranno solo elettriche. La loro produzione avverrà a Cassino insieme alla Maserati Grecale Folgore la cui produzione partirà a gennaio. Si dice inoltre per Cassino che potrebbe arrivare anche un terzo modelli di Alfa Romeo, forse il famoso E-SUV di cui si parla da qualche mese che è stato confermato dallo stesso numero uno del Biscione Imparato.

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Giulia debutterà nel 2025 mentre la nuova Stelvio nel 2026. Ai sindacati oltre alle due auto di Alfa Romeo e alla nuova Lancia Gamma sarebbe stata mostrata anche l’erede di Compass che sarà prodotta a Melfi dal 2025. Insomma tante novità in rampa di lancia per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares che conferma dunque di voler puntare forte sul nostro paese nei prossimi anni con tante novità in arrivo.