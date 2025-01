Le prime immagini della nuova generazione della Volkswagen T-Roc sono emerse online, rivelando un design aggressivo e numerosi aggiornamenti tecnici. La presentazione ufficiale del modello è prevista entro la fine dell’anno.

Le foto, apparentemente scattate da schermi di infotainment o strumenti di un prototipo, mostrano un frontale completamente rinnovato, caratterizzato da una griglia più prominente, fari sottili e cerchi dal design aero disc. Inoltre, le barre luminose a LED, presenti sia anteriormente che posteriormente, completano l’estetica, allineando la T-Roc agli ultimi modelli del marchio, come Passat, Tiguan e Golf.

Dal punto di vista tecnico, la nuova T-Roc dovrebbe adottare la piattaforma piattaforma MQB Evo, condividendo le motorizzazioni con i modelli citati. Tra le novità principali, spicca l’introduzione della prima versione plug-in hybrid (PHEV) per questo SUV. Ad esempio, il sistema PHEV della Golf combina un motore a benzina da 1.5 litri con una batteria da 19,7 kWh e un motore elettrico da 107 CV, offrendo una potenza complessiva di 201 CV e un’autonomia elettrica di 88 km.

Questa innovazione rappresenta una mossa strategica per Volkswagen, considerando che la T-Roc è stato il secondo SUV più venduto del marchio, contribuendo al 47% delle vendite globali del gruppo. Attualmente, le motorizzazioni della T-Roc superano abbondantemente i 100 g/km di emissioni, mentre la versione ibrida della Golf si attesta a soli 6 g/km. Tuttavia, una versione completamente elettrica della T-Roc non è prevista, poiché Volkswagen intende colmare questa lacuna con un nuovo modello basato sulla piattaforma MEB, atteso per il 2026.

La T-Roc 2025 segna un passo importante nell’evoluzione della gamma SUV di Volkswagen, combinando un’estetica moderna con soluzioni tecnologiche all’avanguardia per affrontare le sfide di un mercato sempre più orientato alla sostenibilità.