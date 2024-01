Nuova Toyota Land Cruiser: la casa giapponese si prepara a sfidare Land Rover Defender

Toyota ha intenzione nei prossimi anni di espandere la gamma di Land Cruiser lanciando nuove versioni del suo famoso modello con l’obiettivo di fare seria concorrenza ad un rivale del calibro di Land Rover Defender. Queste due future vetture elettriche seguiranno il nuovo Land Cruiser “classico”. Questo veicolo sarà disponibile entro la fine dell’anno con opzioni di motore diesel e ibrido leggero. Questa molto probabilmente rappresenterà l’ultima versione a combustione del celebre fuoristrada Toyota, il cui lancio risale al 1951. Le due nuove versioni si coll0cheranno una alla base e una al vertice della futura gamma di Land Cruiser.

Nuova Toyota Land Cruiser: la gamma si amplierà con due nuove versioni elettriche

Svelato come concept, ma con un aspetto che sembra quasi pronto per la produzione, il Toyota Compact Cruiser è un SUV familiare compatto e robusto che cerca di catturare lo spirito del Land Cruiser in un formato più piccolo ed accessibile. Toyota ha dichiarato che il concept è stato progettato per “illustrare come il soprannome ‘Cruiser’ possa adattarsi a un ambiente completamente elettrico e ultramoderno”. L’attenzione è rivolta ai giovani acquirenti urbani che amano le attività all’aperto. Questo veicolo darà origine ad una versione di produzione che si collocherà alla base della futura famiglia di Land Cruiser.

All’altra estremità della gamma si collocherà invece la Toyota Land Cruiser SE, un modello molto più grande e lussuoso. Sarà completamente distinto, sia dal punto di vista tecnico che estetico, rispetto ai Land Cruiser utilitaristici e orientati al fuoristrada che lo hanno preceduto. Presentato come concept al Salone di Tokyo, fa parte di una lineup che anticipa una gamma completamente rinnovata di veicoli elettrici Toyota previsti per la seconda metà del decennio.