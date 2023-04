Land Rover Defender 130: svelate le versioni Outbound e V8 [FOTO]

Land Rover ha annunciato il debutto del nuovo Land Rover Defender 130 Outbound assieme al Defender 130 V8 da 500 CV e al nuovo Country Exterior Pack per il Defender 110. La nuova versione Outbound offre una combinazione senza precedenti di spazio interno lussuoso e capacità off-road.

Disponibile esclusivamente con cinque posti a sedere, propone un potenziale ancora maggiore per esplorare i luoghi desiderati e per condurre uno stile di vita attivo e avventuroso. Il nuovo Defender 130 Outbound è stato progettato per i clienti che sanno che c’è sempre un mondo nuovo da conquistare.

Permette di affrontare qualunque tipo di terreno usufruendo di un comfort superiore. Dispone di un bagagliaio con capacità fino a 2516 litri e di un vano di carico praticamente piatto lungo 1,267 metri dietro alla seconda fila, che permette di depositare qualunque cosa.

Gli esclusivi miglioramenti del design esterno permettono al Land Rover Defender 130 Outbound di distinguersi facilmente. In particolare, abbiamo paraurti e inserto della griglia con finitura Shadow Atlas Matt e delle prese d’aria laterali in antracite.

Lateralmente spiccano i cerchi da 20” in Gloss Black o da 22” in Shadow Atlas Matt. È possibile rivestire la carrozzeria nelle colorazioni Fuji White, Santorini Black, Carpathian Grey ed Eiger Grey mentre i pannelli posteriori in tinta con la carrozzeria completano i miglioramenti esterni.

Per l’abitacolo, è possibile scegliere fra la pelle Windsor o il tessuto Resist. Tutti sono rifiniti in Ebony con un rivestimento del cielo Ebony Morzine, impiallacciatura Robustec e caratteristica traversa Defender verniciata a polvere Satin Black con finitura spazzolata. Il Defender 130 Outbound è in grado di trainare fino a 3000 kg mentre sotto il cofano si nasconde il motore diesel ingenium D300 con una tecnologia mild hybrid.

C’è anche il Defender 130 V8 da 500 CV

Arrivando al Land Rover Defender 130 V8, viene fornito con un V8 sovralimentato da 5 litri che eroga 500 CV di potenza e 610 Nm di coppia massima. Questo permette al SUV di impiegare soli 5,7 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h.

Disponibile esclusivamente nelle colorazioni Carpathian Grey o Santorini Black, propone quattro scarichi esterni, un tetto panoramico scorrevole con tetto nero a contrasto, badge esterno V8, fari Matrix LED con luci diurne, gruppi ottici posteriori oscurati, vetri privacy e cerchi in lega da 22” in Satin Dark Grey.

All’interno troviamo sedili riscaldati e raffrescati a 14 vie con memoria elettrica, rifiniti in pelle Windsor Ebony con scamosciato Dinamica e tessuto Robustec. Non mancano volante riscaldato in scamosciato, rivestimento del cielo Ebony Morzine, traversa Satin Black, climatizzatore a quattro zone, impianto audio Meridian, display head-up, Interactive Driver Display, Cabin Air Purification Plus e sedili della terza fila riscaldati e della seconda fila climatizzati.

C’è anche il sistema di infotainment Pivi Pro con display touch da 11.4 pollici e supporto via OTA. Sono inclusi poi Apple CarPlay wireless, Android Auto wireless, caricatore wireless per smartphone compatibili, Alexa AI e tecnologia di indirizzamento what3words integrata.