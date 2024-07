La Tesla Roadster di nuova generazione, attesa con impazienza dagli appassionati di auto elettriche, entrerà finalmente in produzione entro il 2025. Questa notizia è stata confermata dal CEO di Tesla, Elon Musk, che ha ribadito l’impegno dell’azienda verso questo ambizioso progetto.

Il prototipo della Roadster è stato svelato per la prima volta nel 2017, con una produzione inizialmente prevista per il 2020. Tuttavia, una serie di ritardi ha spostato il lancio di anno in anno. All’inizio del 2024, Musk ha rilasciato nuove dichiarazioni sul veicolo, riaccendendo le speranze che la Roadster possa finalmente vedere la luce.

Durante la presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre del 2024, Elon Musk ha fornito ulteriori dettagli sullo stato attuale del progetto. “Per quanto riguarda la Roadster, abbiamo completato gran parte dell’ingegneria. Ci sono ancora alcuni aggiornamenti che vogliamo implementare, ma prevediamo di avviare la produzione il prossimo anno. Sarà qualcosa di speciale“, ha affermato il CEO. Nonostante queste rassicurazioni, una data di debutto precisa non è stata ancora fissata.

Il progetto della nuova Tesla Roadster promette di rivoluzionare il mercato delle supercar elettriche, offrendo prestazioni senza precedenti e un design futuristico. L’annuncio del prossimo avvio della produzione rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di questo obiettivo.

Non solo Tesla Roadster

Oltre alla Roadster, Musk ha anche rivelato altre importanti novità per il futuro di Tesla. La presentazione del Tesla Robotaxi, inizialmente prevista per l’8 agosto, è stata posticipata al 10 ottobre. Questa decisione riflette l’impegno dell’azienda nel perfezionare ogni dettaglio di questo innovativo servizio di trasporto autonomo.

Inoltre, il CEO di Tesla ha confermato che entro il 2025 verranno introdotte auto elettriche più economiche, basate sui modelli Model 3 e Model Y. Tuttavia, non si tratterà della tanto attesa vettura a basso costo da meno di 25.000 dollari, ma comunque di veicoli che renderanno la mobilità elettrica più accessibile a un numero maggiore di persone.

L’attesa per la nuova Tesla Roadster è dunque destinata a crescere nei prossimi mesi, con appassionati e investitori che guardano con interesse alle prossime mosse di Tesla. Le dichiarazioni di Musk lasciano sperare che il 2025 possa essere un anno cruciale per l’azienda e per l’industria automobilistica nel suo complesso.