Suzuki ha svelato la nuova S-Cross Hybrid, un SUV che ridefinisce i concetti di sicurezza e connettività. Il motto Suzuki motto è “Tutto di serie, senza sorprese”, e questa nuova versione non fa eccezione, continuando la tradizione di trasparenza e miglioramento continuo secondo la filosofia giapponese kaizen.

Sicurezza all’avanguardia

La nuova S-Cross Hybrid introduce una serie di avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) che migliorano significativamente la sicurezza, il comfort e la praticità. Tra le principali novità:

Sistema “Attentofrena” Liv. 2 (DSBS II): Utilizzando un radar ad onde millimetriche e una telecamera monoculare, rileva veicoli, biciclette e pedoni, avvisando il conducente e rallentando il veicolo in caso di pericolo.

Sistema "Guidadritto" Liv. 3: Include Lane Keep Assist (LKA) e Lane Departure Prevention (LDP), mantenendo il veicolo al centro della corsia e assistendo la sterzata durante manovre d'emergenza.

Sistema "Guardalastrada" (DMS): Monitora gli occhi e il viso del conducente, richiamando l'attenzione in caso di distrazione o sonnolenza.

Sistema "Occhioallimite" Liv. 2 (TSR): Riconosce i segnali stradali e consente un rapido adeguamento della velocità ai limiti vigenti.

Altri sistemi inclusi sono Blind Spot Monitor (BSM), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Hill Hold Control, chiamata d’emergenza e Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go nelle versioni con cambio automatico.

Dotazioni premium

Oltre agli avanzamenti in sicurezza, la nuova Suzuki S-Cross Hybrid offre miglioramenti significativi negli equipaggiamenti:

Allestimento TOP: Include un sistema multimediale con schermo touch da 9’’, navigatore integrato, Apple CarPlay e Android Auto con connessione wireless, sistema “Nontiabbaglio” e specchietto retrovisore elettrocromico.

Allestimenti TOP+ e STARVIEW: Aggiornati con Android Auto wireless, sistema "Nontiabbaglio" e specchietto retrovisore elettrocromico.

I prezzi di nuova Suzuki S-Cross Hybrid

La gamma motori include il 1.4 48V con cambio manuale per gli allestimenti TOP e TOP+, mentre lo STARVIEW è disponibile con motorizzazione 1.5 140V e cambio automatico. Tutte le versioni possono essere equipaggiate con la trazione integrale Suzuki ALLGRIP SELECT.

Il nuovo listino parte da 27.990 € per la S-Cross Hybrid 1.4 48V 2WD 6MT TOP, arrivando a 36.390 € per la versione 1.5 140V 4WD AT STARVIEW. Gli incentivi statali rendono questa offerta ancora più vantaggiosa, con promozioni che riducono ulteriormente il prezzo, come nel caso della 1.4 48V 2WD 6MT TOP, disponibile a 22.490 € con permuta o rottamazione e incentivi statali.