Il nuovo SUV del marchio asiatico è ora in vendita in Corea. Si posiziona, per dimensioni, tra la Korando e la Tivoli Grand, una lunga 4,45 m e l’altra 4,48. Con la sua carrozzeria lunga 4,7 m, modelli simili potrebbero essere la Skoda Kodiaq, la Seat Tarraco o la Nissan X-Trail, tra gli altri. Inoltre, tra le sport utility elettriche, la nuova Ssangyong Torres è simile per proporzioni alla Aiways U5 o alla Skoda Enyaq iV, ad esempio. Per quanto riguarda il resto delle dimensioni misura 1,89 mt in larghezza e 1,72 mt in altezza.

Il design della nuova Ssangyong Torres trasmette un aspetto da country car, a cui contribuisce un frontale molto verticale, mentre all’interno molti controlli sono stati eliminati, incorporando la maggior parte delle funzioni nel touch screen centrale da 8 pollici.

Ssangyong Torres: in Europa solo elettrica

La Torres che raggiungerà i mercati europei sarà quella elettrica, per la quale ancora non ci sono dati ufficiali. Ma secondo le indiscrezioni potrebbe avere una potenza di circa 138 kW (188 CV) e una batteria da 61,5 kWh per percorrere più di 300 km con una sola ricarica, come la coreana Korando E-Motion. Questa versione della Torres inizierà ad essere prodotta il prossimo autunno e dovremo aspettare ancora un po’ per saperne di più con certezza.

Dal canto suo la variante appena lanciata in Corea monta un motore a benzina turbo da 1,5 litri, con una potenza di 170 CV e una coppia massima di 282 Nm. È abbinato a un cambio automatico a sei rapporti e omologa un consumo medio di 8,9 l/100 km.

Ssangyong Torres: bagagliaio da 700 litri

Ssangyong inoltre le attribuisce un bagagliaio molto spazioso, con 703 litri che possono arrivare a 1.662. Un vano portaoggetti situato sul montante C destro dell’auto, all’esterno, consente di trasportare attrezzature aggiuntive come un kit di pronto soccorso o attrezzatura da campeggio in un luogo facilmente accessibile.

In corea è subito un successo

Per ora il lancio in Corea di questa vettura completamente nuova del marchio negli ultimi quattro anni, ha riscosso molto successo in quanto Ssangyong ha stimato un obiettivo di vendita di 16.800 unità per tutto il 2022 e, allo stato attuale, ha già ricevuto prenotazioni per oltre 30.000 unità, di cui 12.000 il primo giorno della vendita. Il suo prezzo in Corea, dove viene prodotto nello stabilimento di Pyeongtaek a Gyeonggi, corrisponde ai nostri 21.000 euro.