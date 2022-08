Il nuovo SUV del marchio asiatico è ora in vendita in Corea. Si posiziona, per dimensioni, tra la Korando e la Tivoli Grand. Con la sua carrozzeria lunga 4,7 m, modelli simili potrebbero essere la Skoda Kodiaq, la Seat Tarraco o la Nissan X-Trail, tra gli altri. Inoltre, tra le sport utility elettriche, la nuova Ssangyong Torres è simile per proporzioni alla Aiways U5 o alla Skoda Enyaq iV, ad esempio. Per quanto rioguard ali resto delle dimensioni misura1,89 mt in larghezza e 1,72 mt in altezza.