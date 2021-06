Ssangyong la prima immagine della Korando e-Motion

Di recente SsangYong ha fatto parlare di sé per il lancio di un nuovo SUV elettrico con un’aria da fuoristrada che, se tutto andrà secondo i piani, sarà presentato il prossimo anno. Prima di questa new entry a zero emissioni, però, arriverà in Europa la nuova SsangYong Korando e-Motion, rispetto alla quale sono trapelati alcuni dettagli prima della sua commercializzazione.

Un solo motore elettrico e trazione anteriore

Approfittando della presentazione del futuro SUV elettrico, soprannominato per il momento SsangYong J100, il produttore coreano di SUV e fuoristrada ha confermato anche la versione elettrica della Korando.

La SsangYong Korando e-Motion affiderà il suo powertrain elettrico a un unico motore elettrico e a un pacco batterie situato sotto il pavimento dell’abitacolo. Con questo sarà, in teoria e in assenza di conferme ufficiali, in grado di superare i 300 chilometri di autonomia (190 miglia, secondo i media coreani).

Il motore elettrico della Korando e-Motion sarà posizionato sull’asse anteriore, rendendola un’auto a trazione anteriore e la cui potenza sarà di circa 190 CV, superiore a quella delle sue rivali più dirette. La velocità massima dovrebbe essere limitata a 155 chilometri all’ora, mentre lo scatto da zero a cento dovrebbe essere leggermente inferiore a dieci secondi.

Sulla batteria non ci sono ancora dati affidabili ma, come sottolineato dalla pubblicazione britannica Auto Express, la trazione elettrica di questo nuovo SUV EV coreano sarà alimentata da una batteria da 61,5 kWh.

Per ora solo un’immagine

Al momento l’azienda ha rivelato solo una singola immagine relativa al design definitivo della SsangYong Korando e-Motion, sebbene non si tratti nemmeno di una fotografia, ma di un’immagine digitale.

Il frontale presenta forme più levigate e pulite grazie alla perdita delle due griglie presenti sulla Korando convenzionale. Anche le ruote mostrano un nuovo design e l’estetica di questa versione elettrica si completa con una serie di accenti blu distribuiti su tutta la carrozzeria del SUV elettrico coreano per differenziarsidalle versioni con motori termici.

Se tutto dovesse andare secondo i piani dell’azienda coreana, la SsangYong Korando e-Motion sarà presentata in Europa quest’estate, mentre la sua commercializzazione inizierà il prossimo ottobre.