A giugno 2024, MINI ha presentato la nuova Cooper a 5 porte, svelando ora ulteriori dettagli sulla versione Cooper S, equipaggiata con un motore a benzina quattro cilindri da 150 kW/204 CV. La vettura è disponibile in quattro allestimenti: Essential, Classic, Favoured e JCW (John Cooper Works), con prezzi che variano da 32.900 euro fino a 40.240 euro per la versione top di gamma.

Le dimensioni della nuova MINI Cooper S 5 Porte

La nuova MINI Cooper S 5 porte misura 4.036 mm in lunghezza, 1.744 mm in larghezza (1.970 mm con specchietti) e 1.464 mm in altezza, con un passo di 2.567 mm. Rispetto alla versione a 3 porte, è più lunga di 172 mm e ha un passo maggiore di 72 mm, offrendo così più spazio interno per i passeggeri. Il bagagliaio ha una capacità di 275 litri, che aumenta a 925 litri con i sedili posteriori abbattuti (frazionamento 60:40). Il peso della vettura è di 1.355 kg. A seconda dell’allestimento, si possono avere cerchi da 17 a 18 pollici.

Interni nel DNA MINI

L’abitacolo della nuova MINI Cooper 5 porte riprende il design della versione a 3 porte, caratterizzato da una plancia dominata da un display circolare OLED da 9,4 pollici. Questo schermo visualizza tutte le informazioni del veicolo e gestisce le funzionalità digitali del sistema infotainment basato sulla piattaforma MINI Operating System 9. La parte superiore del display mostra le informazioni sul veicolo, mentre la parte inferiore consente di selezionare voci di menu come Navigazione, Media, Telefono e Clima.

Gli elementi fisici come il freno di stazionamento, il selettore delle marce, il tasto start/stop, la modalità experience e le funzioni di controllo del volume sono accessibili tramite una caratteristica striscia di interruttori a levetta. La console centrale offre più spazio per riporre gli smartphone, che possono essere caricati tramite ricarica wireless.

La MINI Cooper S 5 porte include anche la MINI Digital Key Plus, che trasforma lo smartphone in una chiave. Quando il guidatore si avvicina alla vettura a meno di tre metri, si attivano le proiezioni di benvenuto dei fari e le porte si aprono automaticamente a meno di un metro e mezzo. La chiave digitale può essere trasferita a diversi utenti, facilitando la condivisione dell’auto.

Nell’allestimento Favoured, il quadro strumenti presenta un motivo pied-de-poule bicolore che si estende ai rivestimenti delle portiere. I sedili sportivi in vescin perforato sono disponibili nei colori Nightshade Blue e Beige, con cuciture tradizionali.

Sotto il cofano 204 CV

La nuova MINI Cooper S 5 porte adotta un motore a benzina quattro cilindri da 150 kW/204 CV e una coppia di 300 Nm. Le prestazioni includono una velocità massima di 242 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. Il consumo di carburante combinato è di 6,8 – 6,3 l/100 km, con emissioni di CO2 di 152 – 141 g/km secondo il ciclo WLTP.

MINI ha prestato particolare attenzione all’esperienza di guida e alla sicurezza, dotando la vettura di numerosi sistemi ADAS che supportano la guida assistita di Livello 2. Grazie a 12 sensori a ultrasuoni e quattro telecamere Surround View, il Parking Assistant Plus identifica con precisione gli spazi di parcheggio e avvia autonomamente le manovre in spazi ristretti.