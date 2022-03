Nuova Mercedes EQE: prezzi e allestimenti

Svelata per la prima volta nel 2021 sotto i riflettori del Salone di Monaco, la nuova Mercedes EQE sbarca finalmente sul mercato italiano. La berlina 100% elettrica di segmento “E” della Casa di Stoccarda da oggi può essere ordinata dalla clientela italiana nelle versioni denominate EQE 350+ Launch Edition ed AMG EQE 43 4MATIC.

Mercedes EQE 350+ Launch Edition

La versione di lancio Mercedes EQE 350+ Launch Edition, proposta esclusivamente nel ricco allestimento PREMIUM, offre una dotazione tecnologica e completa che include tra le altre cose l’ultima generazione dell’infotainment MBUX, mentre come optional è possibile richiedere l’MBUX Hyperscreen. Questo sofisticato sistema multimediale sfrutta un software con capacità di apprendimento capace di adattarsi alle abitudini e alle esigenze dell’utente, fornendogli anche suggerimenti personalizzati dedicate alle dell’Infotainment, ma anche al comfort di bordo e alla guida dell’auto.

Sfruttando gli aggiornamenti “over the air” (OTA) si potranno inoltre richieder e attivare nuove funzioni. Al momento del lancio tra le funzioni disponibili troveremo la sound experience aggiuntiva “Roaring Pulse“, due programmi di marcia speciali dedicate a neo patentati e personale di servizio, mini video games, modalità Highlight, personalizzazione DIGITAL LIGHT e DIGITAL LIGHT con funzione di proiezione.

Dal punto di vista del powertrain, la EQE 350+ Launch Edition sfrutta un singolo motore sincrono a magneti permanenti da 215 kW e 530 Nm di coppia. L’unità elettrica risulta alimentata da una batteria da 90,6 kWh che può essere ricaricata in corrente continua fino a 170 kW. L’autonomia dichiarata secondo il ciclo WLTP varia da 545 a 660 km. La Mercedes EQE 350+ Launch Edition viene offerta ad un prezzo di listino che parte da 93.017 euro.

Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC

La seconda versione disponibile al lancio della berlina a zero emissioni della Casa della Stella prende il nome Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC. Questa versione sportiva della EQE viene proposta anche con l’allestimento PREMIUM PLUS e mette a disposizione un powertrain con doppio motore elettrico da 350 kW e 858 Nm di coppia massima in grado di garantire prestazioni decisamente superlativa.

Secondo i dati dichiarati dal Costruttore, la vettura brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi e raggiunge una velocità massima autolimitata di 210 km/h. La meccanica elettrica risulta alimentata dalla batteria dad90,6 kWh che promette di ottenere un’autonomia tra i 462 e i 533 km. Il prezzo di listino della Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC parte da 116.142 euro.