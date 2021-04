Nuova Lexus ES 2021: tutte le caratteristiche del restyling

Al Salone di Shangai 2021 è stata svelata la nuova Lexus ES, la cui attuale generazione – in vendita anche sul mercato europeo dal 2018 – è stata sottoposta al restyling di metà carriera. Esteticamente, infatti, è riconoscibile per i nuovi gruppi ottici anteriori e la calandra ridisegnata, senza dimenticare il nuovo abitacolo e l’assetto aggiornato.

Numerose novità estetiche

Tra le novità della nuova Lexus ES restyling 2021 figurano anche gli interni in pelle di colore Hazel o Forest Brown, le nuove colorazioni Sonic Platinum e Sonic Grey per la carrozzeria, gli inserti dell’abitacolo in noce Sumi Black Walnut e Dark Brown Walnut, i fari Blade Scan con la tecnologia AHS (acronimo di Adaptive Highbeam System) e il nuovo display touch screen più vicino al volante di 100 millimetri, nonché più inclinato di circa cinque gradi.

Anche nell’allestimento F Sport

In arrivo sul mercato europeo entro fine anno, la nuova Lexus ES restyling sarà disponibile solo nella configurazione Hybrid a propulsione ibrida con la specifica versione ES300h. La gamma comprenderà anche l’allestimento F Sport, la cui dotazione di serie sarà completa di sedili sportivi bicolore White e Flare Red, sospensioni adattive variabili AVS e cerchi in lega da 19 pollici di colore nero lucido. Il pacchetto Lexus Safety System+, invece, comprenderà anche i dispositivi Emergency Steering Assist e Digital Side View Monitor con le funzioni ampliate.