Nuova Lancia Ypsilon: svelata una nuova immagine [TEASER]

Nuova Lancia Ypsilon si avvicina sempre di più. A febbraio a Milano ci sarà il debutto con la versione in edizione limitata di Cassina. Nel frattempo Lancia da pochi minuti ha pubblicato sul web una nuova immagine teaser del suo futuro modello. Questa immagine mostra un dettaglio del nuovo sistema di infotainment SALA.

Lancia mostra la prima immagine del sistema SALA della nuova Lancia Ypsilon

SALA in italiano vuol dire salotto, ma qui è l’acronimo di Sound Air Light Augmentation, una tecnologia che rappresenta i fattori essenziali per creare un’esperienza di guida comoda in puro stile Lancia. L’infotainment SALA si basa su un sistema totalmente personalizzabile e con widget. Ha due schermi HD standard, con la home page che serve da pannello di controllo unificato per Suono, Aria e Luce. Questa configurazione permette una personalizzazione facile dell’ambiente dell’auto.

Questo è il terzo episodio di avvicinamento alla presentazione della Nuova Lancia Ypsilon prevista per febbraio 2024. Ricordiamo che questa auto sarà prodotta da Stellantis in Spagna su piattaforma CMP e segnerà il ritorno di Lancia in Europa dopo un’assenza durata svariati anni.