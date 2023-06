Nuova Lancia Ypsilon: ritorno in Europa in grande stile per il brand di Stellantis [RENDER]

La nuova Lancia Ypsilon sta per arrivare. La piccola berlina che rappresenta l’unica sopravvissuta del marchio italiano, si prepara a rinnovarsi con una nuova generazione che arriverà agli inizi del 2024. Non si esclude che le prime immagini possano addirittura essere rivelate entro fine anno. La vettura sarà una delle novità di Stellantis, il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, e promette di stupire per il suo look.

Nuova ipotesi di design a proposito della nuova Lancia Ypsilon

La vettura come dicevamo poc’anzi avrà un design molto diverso dal modello attuale più elegante e maschio fatto per piacere ad un pubblico più vasto ed europeo. La nuova Lancia Ypsilon avrà anche dimensioni maggiori rispetto al modello attuale e offrirà più spazio a bordo. La nuova Ypsilon sarà basata sulla piattaforma CMP di Stellantis, la stessa utilizzata da Peugeot 208 e Opel Corsa. Questo significa che la vettura potrà avere una versione elettrica, oltre a motorizzazioni benzina e ibride. La potenza dovrebbe variare tra i 75 e i 136 CV.

La nuova Lancia Ypsilon sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Figueruelas vicino Saragozza in Spagna, dove verranno realizzate anche le nuove Opel Corsa e Peugeot 208. La vettura sarà destinata al mercato europeo e avrà il compito di rilanciare il marchio Lancia, che avrà altre novità in futuro. Sono infatti attese la nuova ammiraglia Lancia Gamma nel 2026 e la nuova Lancia Delta nel 2028. Qui vi mostriamo un render realizzato nei giorni scorsi dal designer Maltese Design che ha provato ad immaginare come sarà la nuova Lancia Ypsilon sulla base anche del recente concept Lancia Pu+Ra HPE.