Nuova Lancia Ypsilon: prime ipotesi sui prezzi [RENDER]

Nuova Lancia Ypsilon farà il suo debutto il prossimo anno. La sua presentazione dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2024 ma molto probabilmente le prime immagini e le prime notizie ufficiali sulle sue specifiche potrebbero arrivare già entro la fine dell’anno corrente. Man mano che ci avviciamo a questo debutto cresce l’attesa e la curiosità da parte di appassionati e addetti ai lavori che vogliono sapere sempre di più su come sarà questa auto quando finalmente sarà svelata.

Ecco quanto potrebbe costare la nuova Lancia Ypsilon 2024

Ricordiamo infatti che la nuova Lancia Ypsilon sarà la prima di tre auto con le quali Stellantis intende rilanciare il marchio Lancia nel segmento premium del mercato auto insieme alla nuova Lancia Gamma che vedremo nel 2026 e alla nuova Lancia Delta che invece arriverà nel 2028. Qui vi mostriamo un render realizzato dall’architetto Tommaso D’Amico che nei mesi scorsi ha provato ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello che nascerà su piattaforma CMP avrà una lunghezza di circa 4 m e sarà prodotto da Stellantis in Spagna nello stabilimento sito vicino alla città di Saragozza.

Una delle domande che molti si pongono a proposito della nuova Lancia Ypsilon è quale saranno i suoi prezzi. Ipotizziamo un aumento abbastanza importante rispetto al modello attuale data la conversione di Lancia in un brand premium e le modifiche alla vettura che la renderanno un’auto di livello più elevato rispetto all’attuale generazione. La versione a benzina che sarà la entry level a nostro avviso potrebbe partire da circa 18 mila euro mentre l’elettrica al 100 per cento difficilmente avrà un prezzo inferiore ai 35 mila euro. Ovviamente si tratta di semplici supposizioni non resta che aspettare ancora qualche mese per conoscere la verità.