Nuova Lancia Ypsilon: il prototipo rubato finisce in un fiume [FOTO]

Prima immagine senza veli della nuova Lancia Ypsilon. Lancia è finalmente pronta a rinnovare la sua compatta Ypsilon dopo più di una dozzina di anni di vendita con una nuovissima generazione basata sulla stessa piattaforma di Peugeot 208 e Opel Corsa. Il nuovo pmodello era stato anticipato all’inizio di quest’anno dalla concept Lancia Pu+Ra HPE, ma ora la Ypsilon di serie è emersa con la prima immagine senza veli dopo che un prototipo è finito in un fiume in Francia.

Ecco la prima immagine della nuova Lancia Ypsilon senza veli

Non ci sono molti dettagli sull’incidente. Come riportato da L’Est Républicain, ieri mattina a Montbéliard, in Francia, i vigili del fuoco sono intervenuti quando hanno visto un veicolo sommerso in un canale lungo Rue du Port vicino allo stabilimento di Stellantis. I vigili del fuoco hanno cercato possibili vittime e altri resti. Non avendo trovato altro, l’auto è stata tirata fuori dal fiume da una gru. Anche se si pensava che la piccola berlina bianca fosse stata rubata, la polizia non ha voluto dire nulla sull’accaduto.

Le immagini fanno pensare si tratti proprio della nuova Lancia Ypsilon. Le dimensioni corrispondono e inoltre è possibile notare al posteriore e all’anteriore la somiglianza con la concept car Lancia Pu+Ra HPE. Infine sul fianco si vede anche il logo Lancia.

Come si può vedere dalle immagini, la nuova Lancia Ypsilon avrà un design fortemente ispirato al prototipo Pu+Ra HPE, da cui riprende elementi caratteristici come la parte anteriore o le luci rotonde nella zona posteriore, incastonate in uno spoiler nero che rende omaggio alla leggendaria Stratos degli anni 70. Ovviamente si notano elementi di somiglianza anche con Opel Corsa e Peugeot 208.

Ricordiamo che la vettura sarà presentata ufficialmente a febbraio a Milano. L’auto nascerà su piatatforma CMP e sarà prodotta in Spagna a Saragozza. La vettura arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento.