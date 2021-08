Nuova Lamborghini Countach: il ritorno della supercar

Ecco il teaser ufficiale che anticipa la supercar Lamborghini Countach del terzo millennio, il cui ritorno sul palcoscenico internazionale è stato annunciato dalla stessa Casa di Sant’Agata Bolognese (BO) attraverso i propri canali social.

A propulsione ibrida

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, la nuova Lamborghini Countach adotterà la tecnologia Mild Hybrid a propulsione ibrida della hypercar Sian FKP37 che prevede il motore elettrico da 34 CV di potenza abbinato all’unità a benzina 6.5 V12 aspirato. La vettura, inoltre, sarà caratterizzata dalla sigla aggiuntiva LPI800-4, per sottolineare la presenza della trazione integrale. Non è chiaro, invece, se il valore della potenza di 800 CV sarà complessivo o relativo solo al propulsore termico.

Prodotta in serie limitata

La nuova supercar Lamborghini Countach LPI800-4 sarà quasi certamente svelata all’imminente Concorso d’Eleganza di Pebble Beach in programma a ferragosto, evento clou della kermesse Monterey Car Week 2021. La produzione sarà in serie limitata, in quanto ammonterà a 112 esemplari o addirittura a sole 50 unità, in vendita al prezzo unitario di circa 3 milioni di euro.