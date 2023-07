Nuova Hyundai Santa Fe: prime immagini del SUV

Nuova Hyundai Santa Fe è pronta a debuttare. Nel frattempo Hyundai ha mostrato le prime immagini ufficiali della futura generazione del SUV. Questo mostra un design più squadrato per massimizzare lo spazio a bordo e interni che puntano forte sulla tecnologia. Come si era intuito già da tempo questo SUV rappresenta un netto cambio rispetto all’attuale versione. Forme squadrate e un frontale imponente sono le caratteristiche che spiccano maggiormente. Il debutto ufficiale di questo modello è previsto per il prossimo mese di agosto.

Prime immagini ufficiali della nuova Hyundai Santa Fe il cui debutto ufficiale è previsto ad agosto

Nuova Hyundai Santa Fe sembra ispirarsi almeno per quanto concerne le sue proporzioni al mondo dei fuoristrada con frontale e posteriore praticamente paralleli al terreno. Il veicolo di Hyundai presenta fari a forma di “X” collegati da una striscia LED orizzontale. Degni di nota anche gli ingombranti parafanghi, oltre a un set di ruote a raggi e diamantate. Colpisce anche la parte posteriore del modello, soprattutto perché i fanali posteriori sono posizionati in uno stretto spazio molto vicino al paraurti, ad un’altezza inferiore rispetto al solito.

Per quanto riguarda gli interni della nuova Hyundai Santa Fe sembrano ispirarsi a Land Rover, con una plancia pulita che mette in risalto gli schermi digitali che compongono il sistema multimediale e il cluster. I controlli del climatizzatore e dell’audio sembrano avere un layout più moderno e un funzionamento touchscreen. Il SUV dovrebbe avere una configurazione a sette e sei posti. Nel caso della seconda opzione, si tratterebbe di una variante più raffinata.

La nuova Hyundai Santa Fe dovrebbe inoltre essere dotata di sistemi avanzati che sono stati standard nelle versioni recenti, come il monitoraggio degli angoli ciechi e l’assistenza al mantenimento della corsia oltre a opzioni come un tetto apribile panoramico e un sistema audio premium. Infine per quanto riguarda la gamma dei motori, non ci sono molte informazioni. Ci aspettiamo che saranno offerti propulsori benzina, ibrida plug-in e ibridi PHEV.