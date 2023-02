Nuova hypercar Ferrari: video, test, debutto

Fra le novità più ghiotte attese da Ferrari in un’ottica a breve termine (SF90 Evoluzione, Roma Spider, Purosangue, Daytona SP3, previste per il 2023), ci sono anche i programmi di sviluppo del suo primo modello ad alimentazione 100% elettrica – per il i vertici di Maranello hanno dato appuntamento al 2025 – e la Hypercar stradale.

Ferrari hypercar stradale: è lei la protagonista del video?

Un esemplare-laboratorio di quella che sembrerebbe essere proprio la futura Ferrari hypercar elettrificata è stato “pizzicato” in prova: il video, pubblicato nel canale YouTube di Varryx, rende possibile interpretare la sequenza filmata come una fase di test preliminari.

Il breve filmato evidenzia che la vettura identificabile come l’attesissima Ferrari hypercar “stradale” è stata allestita con alcuni elementi di carrozzeria piuttosto eterogenei, cioè difficilmente prevedibili come futura e definitiva impostazione estetica del veicolo. Ad esempio, la fanaleria anteriore si direbbe “mutuata” da Ferrari 296 GTB, e i gruppi ottici posteriori sembrano appartenere a SF90 Stradale.

Erede di LaFerrari

Anche se non si tratta di una versione definitiva – e l’abbondante “camuffatura” lo confermerebbe -, il “muletto” di Ferrari immortalato durante un test di collaudo viene identificato dall’autore del video come la futura Ferrari Hypercar, che porta il nome di progetto “F250” e rappresenterà il modello erede di LaFerrari. Una successione di “stirpe” che, peraltro, Maranello rinnova ogni dieci anni circa: Enzo nel 2002 e, appunto, LaFerrari nel 2013. Logico, dunque, aspettarsi per il prossimo futuro l’arrivo di una ultracoupé che proseguirà la lineup top di gamma per tecnologia e prestazioni.

Sarà Plug-in Hybrid

In effetti, la presenza di alcuni adesivi gialli sul corpo vettura del mulotipo Ferrari ripreso nel video indica l’adozione di un sistema di propulsione Plug-in Hybrid: ricordiamo che sul taccuino degli impegni di Maranello c’è l’atteso ed imminente debutto della ibrida Ferrari P499 LMH pronta all’esordio nella stagione 2023 del WEC (Mondiale Endurance).

Primi dettagli (non ufficiali) del corpo vettura

Analogamente, sono da notare un nuovo paraurti anteriore – provvisto di tre generose prese d’aria e collocato molto in basso: si tratta forse di uno studio aerodinamico per la verifica dei flussi d’aria verso il parabrezza e la zona superiore della vettura? -, un profilo laterale decisamente “basso” e un vistoso alettone posteriore. Quest’ultimo elemento, tuttavia, non è assolutamente certo che verrà mantenuto sugli esemplari “stradali”.

Ferrari hypercar: la vedremo su strada nel 2024?

I dettagli ufficiali, da parte di Maranello, relativi alla nuova ultrasportiva del “Cavallino” attesa in un prossimo futuro non sono ancora stati rilasciati: è possibile (lo indichiamo a titolo di ipotesi) che il debutto della Hypercar “stradale” di Ferrari avverrà nella seconda metà del 2024. “Voci di corridoio” parlano di 599 esemplari che saranno messi in vendita.