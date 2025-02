La mobilità del futuro prende forma attraverso tre elementi fondamentali: design da SUV coupé, motorizzazioni ibride ed elettriche, e produzione strategica in Marocco. Questi sono i pilastri su cui si basa la nuova Fiat Fastback, il modello che il costruttore italiano lancerà nella primavera del lancio 2026.

Fiat Fastback, dal Marocco all’invasione globale

Fiat ha scelto lo stabilimento Stellantis di Kenitra Marocco come centro produttivo per questo innovativo SUV compatto, che condividerà la linea di assemblaggio con la futura Fiat Multipla. Questa decisione è frutto di un piano strategico che vede il potenziamento dell’impianto per trasformarlo in un hub cruciale per la produzione globale.

La strategia di commercializzazione è ambiziosa, con una distribuzione su scala mondiale e un focus particolare sui mercati europeo e sudamericano. In Sud America, la nuova Fastback sostituirà l’attuale versione entro la fine del 2027, rafforzando ulteriormente la presenza del marchio in una regione chiave.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il costruttore propone una gamma che include versioni con motori ibridi, mentre un’opzione completamente elettrica, ossia un SUV elettrico, potrebbe essere introdotta successivamente. A differenza della Multipla, progettata per ospitare fino a sette passeggeri, la Fastback offrirà un design più sportivo e dinamico, mirato a una clientela giovane e moderna.

Un’estetica moderna e frizzante

L’estetica gioca un ruolo centrale nel progetto: le linee della carrozzeria combinano l’eleganza di una coupé con la versatilità di un SUV, creando un design che si distingue per la sua fluidità e aerodinamicità, in particolare nella parte posteriore.

Il lancio della Fastback si inserisce nella strategia di rinnovamento del marchio Fiat, che punta a consolidare la propria presenza globale con veicoli moderni e sostenibili. Questo modello rappresenta un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, sottolineando l’impegno del costruttore verso una mobilità sempre più avanzata e rispettosa dell’ambiente. Vedremo se riuscirà a conquistare veramente tutti.