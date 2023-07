Nuova Fiat Campagnola: la leggenda torna in vita? Il video che mostra il suo incredibile design

Fiat Campagnola è stata una delle icone del fuoristrada italiano, capace di affrontare ogni tipo di terreno e di scrivere pagine di storia nell’esercito, nella polizia e nei rally. Prodotta dal 1951 al 1987, la Campagnola ha avuto due generazioni, la prima basata sulla Jeep Willys e la seconda con una carrozzeria più moderna e squadrata. Oggi la Campagnola non esiste più, sostituita dalla Fiat Panda 4×4 e dalla Fiat Freemont, ma c’è chi sogna di vederla tornare in una versione aggiornata e rinnovata. È il caso di Tommaso D’Amico, un designer e architetto italiano che ha realizzato un video render che mostra come potrebbe essere la nuova Fiat Campagnola.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Fiat Campagnola

La Campagnola immaginata da Tommaso D’Amico ha quindi dimensioni compatte e una linea sportiva. Il frontale riprende alcuni elementi tipici della Fiat, come la calandra a nido d’ape e i fari circolari con una firma luminosa a LED. Il posteriore è caratterizzato da un portellone verticale e da dei gruppi ottici rettangolari che richiamano quelli della seconda generazione della Campagnola. La vettura è dotata anche di cerchi in lega, pneumatici tassellati, barre sul tetto e protezioni sottoscocca.

Anche l’abitacolo è stato mostrato nel render della nuova Fiat Compagnola. In esso si ipotizza che il modello sia dotato di un cruscotto digitale e di uno schermo touch per il sistema multimediale. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Campagnola potrebbe offrire sia delle versioni termiche che delle versioni ibride o elettriche, sfruttando le sinergie del gruppo Stellantis. Ovviamente, si tratta solo di un esercizio di fantasia, ma non possiamo negare che la nuova Fiat Campagnola creata in questo render abbia un certo fascino. Chissà se la Fiat riuscirà mai a far rivivere questo mito del fuoristrada italiano.