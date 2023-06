Fiat ha deciso di onorare il 1983, anno di nascita della storica Fiat Panda 4×4, con un’auto davvero speciale: la Fiat Panda 4×40°. Questa edizione limitata, riservata a veri appassionati e collezionisti, sarà prodotta in soli 1983 esemplari.

Realizzata su misura per chi desidera viaggiare in sicurezza su sterrati e strade innevate, la Panda 4×40° mantiene la promessa di essere un veicolo affidabile e confortevole. Nonostante le dimensioni contenute e i consumi ridotti, questa limited edition è pensata per soddisfare anche i guidatori più esigenti.

Si basa sulla versione Cross

Concepita sulla base della versione Cross, la 4×40° è un vero e proprio gioiello di innovazione, agilità e compattezza. Vanta una carrozzeria dipinta in avorio, impreziosito da cerchi Style bicolore da 15” e da calotte degli specchietti retrovisori esterni nere. Questo modello esibisce un equipaggiamento unico sia all’interno che all’esterno.

Modanature laterali verniciate, logo 4×40° rosso e adesivi celebrativi arricchiscono il look esterno della nuova Fiat Panda 4×40°. Per non parlare dello stemma 4×40°, strategicamente posizionato sul montante centrale. Tutto ciò crea una perfetta armonia tra l’eleganza della tradizione dell’iconico marchio torinese e il fascino della modernità.

Propone interni color avorio

Passando all’interno, l’abitacolo in avorio offre un ambiente sereno e accogliente. Gli inserti soft-touch, uniti a dettagli come il logo 4×40° sulla fascia superiore dello schienale, la doppia cucitura rossa e il tessuto riciclato sugli inserti centrali, donano un senso di lusso e comfort ai sedili.

La nuova Panda 4×40° non è solo estetica, ma offre anche tutte le dotazioni specifiche della variante Cross. Fendinebbia anteriori e luci diurne a LED, vetri oscurati, ganci traino anteriori rossi e barre al tetto nere dal look sportivo si uniscono a cinque sedili con tre poggiatesta posteriori, sedile guidatore regolabile in altezza, volante in pelle e pomello del cambio.

Sarà venduta anche in Francia, Germania e Svizzera

Oltre a ciò, l’auto dispone di un sistema di infotainment con radio DAB, display touch da 7 pollici e supporto Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico, specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati, sensori crepuscolari e pioggia e sensori di parcheggio posteriori.

La Fiat Panda 4×40° non sarà solo riservata all’Italia. Sarà infatti disponibile anche in Francia, Germania e Svizzera.