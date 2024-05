Nuova Dacia Sandero Streetway Journey: dotazione ricca e tanta sostanza

La nuova Dacia Sandero Streetway Journey allarga la gamma della nota city car, con una configurazione al vertice della famiglia. In questa veste, il modello compatto della casa rumena offre un allestimento più ricco e completo, che ne migliora le doti, senza intaccare il suo spirito essenziale e concreto, apprezzato dalla clientela.

Stiamo parlando di un’auto compatta e spaziosa, dall’anima urbana, che si presta anche per i viaggi. Questo, insieme al rapporto qualità/prezzo, ne ha fatto un modello di successo in Italia e in Europa. Ora il marchio della galassia Renault propone una versione con equipaggiamento migliorato.

La nuova Dacia Sandero Streetway Journey offre, nell’allestimento di serie, una ricca dotazione, comprensiva di climatizzatore automatico, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera, segnale di allerta angolo cieco, sistema keyless, cerchi in lega da 16 pollici e molto altro. Un bel ventaglio di elementi, che incidono in modo leggero sul prezzo. La cifra richiesta, infatti, cresce di soli 1.000 euro rispetto alla versione Expression.

Dacia Sandero Stepway Journey: curiosità e prezzi

Ricordiamo che nella gamma Sandero, la versione Streetway è quella a vocazione più urbana e stradale, mentre la Stepway ha uno spirito da crossover. Nella variante Journey diventa ancora più appetibile, migliorando significativamente la qualità del pacchetto, a fronte di un aumento contenuto del prezzo di listino. Da segnalare anche la presenza dell’antenna shark sul tetto, delle soglie battitacco, dei divisori nel vano bagagli e del supporto rimovibile per lo smartphone: piccole accortezze, che aggiungono valore.

Sei le tinte disponibili per la carrozzeria, di cui due inedite: il Verde Oxide e il Grigio Scisto. Chi lo volesse, potrà ulteriormente arricchire l’equipaggiamento, attingendo dalla lista dei pochi optional a richiesta. In questo ambito, si segnala il Pack Techno, comprensivo di freno di stazionamento elettrico, sedile conducente regolabile in altezza e bracciolo anteriore con vano portaoggetti. Degno di nota anche il Media NAV, un sistema di navigazione con mirroring via cavo.

La casa rumena offre ai clienti della nuova Dacia Sandero Streetway Journey due tipi di propulsione, entrambe sovralimentate e parsimoniose, per soddisfare le diverse esigenze della clientela. Si tratta del motore ECO-G 100 a benzina/GPL con cambio manuale e del motore TCe 90 a benzina con cambio automatico CVT. I prezzi chiavi in mano partono da 16.700 euro per la prima e da 17.550 euro per la seconda.