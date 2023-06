Nuova Dacia Sandero: sarà elettrica e low cost

La nuova Dacia Sandero sarà la futura generazione del celebre modello della casa rumena. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2027 come indicato dal numero uno di Dacia, Denis Le Vot, nei giorni scorsi nel corso di un’intervista. Secondo quanto dichiarato dal CEO, la vettura tornerà nelle vesti di auto elettriche al 100 per cento e low cost. Il suo prezzo sarà infatti davvero conveniente. Ancora una volta con questa auto la casa rumena punta a sbaragliare la concorrenza per il rapporto qualità prezzi.

Nuova Dacia Sandero: arriverà nel 2027 e sarà un’elettrica low cost

La nuova Dacia Sandero dunque continuerà ad essere una vettura senza fronzoli. Anche nella versione elettrica al 100 per cento l’auto non punterà su autonomie ampie o su tempi di ricarica super veloci ma si punterà su un prezzo davvero basso. Del resto come confermato dallo stesso Denis Le Vot, i clienti di Dacia sono più interessati al risparmio che a queste cose. La stessa Dacia Spring, prima EV low cost, nonostante la scarsa autonomia e prestazioni basilari, sta avendo molto successo con oltre 120 mila unità immatricolate dal suo lancio. Tra l’altro il CEO ha evidenziato come spesso i clienti utilizzino solo il 15 – 20% al massimo dell’autonomia dell’auto durante i loro spostamenti.

Dunque anche con la nuova Dacia Sandero la strada intrapresa sarà questa e probabilmente l’auto avrà una batteria piccola proprio per costare meno. Ricordiamo infine che tale vettura userà la piattaforma CMF-BEV, che sarà utilizzata anche dalla Renault 5 elettrica e non si esclude la presenza anche di versioni ibride e a combustione pura.