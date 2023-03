Nuova Chery Omoda 5: altro Marchio cinese alla conquista dell’Italia

Chery si è affacciata nel nostro Paese graze alla collaborazione con DR Automobiles, ma questa volta lo fa con uno spirito diverso. Già presente su altri mercati, ha come obiettivo quello di mettere radici e crescere in Europa, segnando “il passo” in Italia, a partire dalla Omoda 5, di cui vi anticipiamo alcune caratteristiche tecniche.

Dimensioni e design esterno e interno

La carrozzeria della Omoda 5 è lunga 4,5 metri, larga 1,83 metri e alta 1,59 metri. Ha uno stile che trasmette dinamicità e solidità, due esempi di quanto vi stiamo raccontando sono la calandra molto grande e il montante D con finitura scura che fa sembrare sospeso il tetto. Il passo di 2,63 metri lascia immaginare un abitacolo discretamente comodo. Chery ha dichiarato di averlo organizzato con cura, scegliendo materiali di buona qualità e dotandolo di una tecnologia al passo con la concorrenza. Ci sono due schermi sulla plancia, uno racchiude la strumentazione davanti al guidatore, l’altro ospita l’infotainment con sistema Cerence ASR e connettività e un assistente vocale evoluto.

Le motorizzazioni della Omoda 5

Al momento Omoda 5 si può scegliere optando tra due motori endotermici, un 1.5 turbo benzina quattro cilindri da 156 CV e c cambio a variazione continua oppure un quattro cilindri 1.6 turbo da 197 CV con cambio a doppia frizione 7 marce. Della variante ibrida plug-in non si hanno informazioni ma probabilmente Chery farà ricorso alla stessa soluzione presente sulla Tiggo 8 Pro, ovvero la Suv a 7 posti appartenente al segmento D. Omoda 5 elettrica disporrà di una batteria agli ioni di litio da 64 kWh che darà energia a un motore elettrico a magneti permanenti da 204 CV, per un’autonomia (dichiarata da Chery) di circa 450 km e la possibilità di ricaricare in 35 minuti (in corrente continua) la batteria dal 10% all’80%.

Sicurezza e garanzia

Il pacchetto ADAS delle Chery Omoda 5 prevede sedici dispositivi di assistenza alla guida. Nella lista ci sono il cruise control adattativo, il riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il mantenimento attivo di corsia, la frenata automatica d’emergenza e la segnalazione in retromarcia di un veicolo che sopraggiunge. Chery, che vanta esperienza di vendita in Cina, Russia, Israele, Sudafrica, Australia, Messico e Indonesia, avrà sul nostro territorio una rete di concessionarie (con assistenza) e offrirà ai clienti una garanzia di 5 anni o 150.000 km.