La BMW X3 si rinnova completamente per il 2024, introducendo la quarta generazione con la sigla di progetto G45, esattamente a 20 anni dal lancio della prima versione. Questo SUV del segmento D si presenta ora con dimensioni maggiori, più tecnologia e nuove motorizzazioni, inclusi i diesel a sei cilindri disponibili dall’estate 2025. Tuttavia, non sarà più offerta una versione completamente elettrica, in quanto BMW sta riservando questa soluzione alla futura gamma Neue Klasse.

Design esterno di nuova BMW X3

La nuova BMW X3 cresce leggermente rispetto al modello precedente: è più lunga di 3,4 cm, raggiungendo i 4,76 metri, e più larga di 2,9 cm, per un totale di 1,92 metri. La capacità del bagagliaio aumenta di 20 litri, arrivando a 570 litri per le versioni ibride mild e 460 litri per le versioni ibride plug-in. Unica eccezione è l’altezza, ridotta di 2,5 cm a 1,66 metri.

Il frontale della X3 è completamente nuovo, con fari full LED di serie, disponibili anche in versione adattiva con abbaglianti automatici o con interno brunito M Shadow Line. I fari presentano la firma luminosa a doppia L e si abbinano a una calandra frontale di generose dimensioni, illuminata a richiesta e caratterizzata da strisce oblique inedite.

Design posteriore e profilo

Osservando la nuova X3 di profilo, si nota un aumento dello spazio posteriore, con un design del baule meno spiovente rispetto al passato e uno spoiler superiore di grandi dimensioni. La parte inferiore del posteriore è stata resa più squadrata e, per la prima volta, non presenta terminali di scarico visibili, integrati dietro al sottoparaurti in tutte le motorizzazioni, tranne la versione sportiva M50 xDrive.

Il pacchetto MSport, sempre molto richiesto, è disponibile anche sulla nuova X3, con cerchi in lega dedicati da 19 pollici, paraurti e minigonne specifiche. La versione MSport Pro aggiunge l’illuminazione ambientale Iconic Glow e un impianto frenante sportivo M con pinze rosse.

Interni e tecnologia

L’abitacolo della BMW X3 2024 ricorda quello della nuova BMW Serie 5. Il “display curvo” è il protagonista della plancia, affiancato dalla rotella centrale per il controllo delle funzioni principali. Il sistema di infotainment è dotato dell’ultima versione del BMW iDrive con BMW Operating System 9 e QuickSelect, che permette di accedere rapidamente alle funzioni principali senza dover navigare tra i menu.

Tra le opzioni disponibili ci sono i servizi BMW Digital Premium, che includono app specifiche per ogni paese, streaming musicale e video, e l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, nuovi elementi di design sono stati introdotti nelle portiere anteriori, incorporando i pulsanti per la gestione delle bocchette di aerazione, memorie dei sedili e apertura delle portiere.

Motorizzazioni

La gamma motori della nuova X3 è ampia e variegata, pensata per soddisfare tutte le esigenze. La versione base è la X3 20 xDrive con un motore a benzina mild hybrid a 48 volt da 208 CV, che accelera da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi. Seguono il diesel mild hybrid X3 20d xDrive da 197 CV (0-100 km/h in 7,7 secondi) e il diesel a sei cilindri in linea, disponibile dall’estate 2025.

La versione ibrida plug-in X3 30e xDrive combina un motore 2.0 turbo benzina a quattro cilindri con un motore elettrico integrato nel cambio automatico Steptronic ZF a 8 rapporti, per una potenza complessiva di 299 CV. Questa versione offre circa 90 km di autonomia in modalità elettrica (WLTP) e una ricarica in corrente alternata fino a 11 kW.

Al vertice della gamma, la X3 M50 xDrive è equipaggiata con un motore 3.0 benzina a sei cilindri in linea mild hybrid da 398 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,6 secondi. Questa versione include anche sospensioni sportive M, sterzo sportivo variabile, impianto frenante sportivo M, cerchi in lega fino a 20 pollici e differenziale sportivo M.

Dotazioni di nuova BMW X3

La dotazione di serie della BMW X3 2024 è ricca e comprende climatizzatore automatico a 3 zone, vetri acustici, sistema keyless, bagagliaio e specchietti retrovisori elettrici, allarme, BMW Live Cockpit Plus con navigazione basata su cloud BMW Maps, illuminazione ambientale multicolore, ricarica wireless per smartphone, quattro porte USB-C e una presa da 12 volt.

Tra gli optional, si trovano il tetto panoramico fisso in vetro, il riscaldamento del volante, vetri atermici e scuri nella parte posteriore, e il riscaldamento ausiliario del veicolo.