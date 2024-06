Dopo il recente aggiornamento della Serie 2, BMW ha svelato la M2 2025 con un incremento di potenza di 20 cavalli, portando il totale a 473 CV. Questa novità mette la piccola coupé allo stesso livello delle versioni manuali della M3 e M4. Tuttavia, gli appassionati di Motor1 sono entusiasti delle nuove ruote completamente argentate, una piacevole alternativa ai design in nero, grigio e con taglio a diamante, che dominano da troppo tempo.

Il motore rimane il biturbo da 3,0 litri comune a molte auto M, con una coppia invariata: 550 Nm per la versione manuale a sei marce e 600 Nm per l’automatica a otto marce. BMW ha anche ottimizzato la mappatura dell’acceleratore per una risposta più rapida, migliorando le prestazioni della M2. Grazie a questi aggiornamenti, la M2 accelera da 0 a 100 in 4,1 secondi con il cambio manuale e in 3,9 secondi con quello automatico.

Non cambia a livello estetico

Esteticamente, la carrozzeria della M2 2025 rimane invariata, ma la gamma di colori è stata ampliata e i badge e le estremità degli scarichi sono ora neri. All’interno, troviamo il nuovo sistema di infotainment iDrive 8.5, un volante a fondo piatto e opzioni di accenti rossi per i sedili sportivi. Inoltre, i sedili in carbonio sono ora disponibili come opzione separata, invece di essere inclusi nel costoso pacchetto in fibra di carbonio.

La produzione della BMW M2 2025 inizierà ad agosto e il prezzo base sarà di circa 61.000 euro, un incremento rispetto ai 59.000 del modello precedente. Nonostante le modifiche siano minime, l’aumento di prezzo è giustificato se si considera che una BMW M3 costa ben 10.000 euro in più, rendendo la M2 un’ottima scelta per gli appassionati di auto sportive.