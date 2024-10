Audi ha rinnovato profondamente la sua A3 Sportback plug-in, confermando la sua posizione di punta nel segmento delle berline compatte premium. La novità principale è il nuovo motore 1.5 TFSI, che sostituisce l’unità 1.4 precedente, portando con sé una serie di miglioramenti tecnici per efficienza e prestazioni. Abbinato a un propulsore elettrico potenziato e a una batteria con una capacità quasi raddoppiata, questo aggiornamento offre un’autonomia elettrica che arriva fino a 143 km (WLTP), oltre il doppio rispetto al modello precedente.

Il cuore tecnologico della nuova Audi A3 Sportback Plug-In

Il nuovo motore 1.5 TFSI utilizza il ciclo Miller, una variante del ciclo Otto che ottimizza l’efficienza del carburante grazie a un rapporto di compressione più alto (11,5:1) rispetto al 10:1 del vecchio 1.4 TFSI. La sovralimentazione è gestita da un turbocompressore a geometria variabile, mentre i pistoni raffreddati a olio aiutano a mantenere sotto controllo le temperature, migliorando l’efficienza complessiva.

Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM), integrato nel cambio automatico S tronic a 6 rapporti, sviluppa 116 CV e una coppia massima di 330 Nm, rendendo la nuova A3 ancora più reattiva in fase di accelerazione.

Batteria più capace e ricarica super veloce

La batteria ad alta tensione è un altro punto forte del nuovo modello. Con una capacità nominale di 25,7 kWh (19,7 kWh utilizzabili), offre una densità energetica superiore del 50% rispetto alla generazione precedente, mantenendo dimensioni simili. Il miglioramento della chimica delle celle e un avanzato sistema di raffreddamento permettono un’autonomia completamente elettrica fino a 143 km, un vero passo avanti rispetto ai 66 km della versione precedente.

Per la prima volta, Audi introduce la ricarica in corrente continua (DC) su un modello ibrido plug-in. Con una potenza di ricarica fino a 50 kW, la batteria può passare dal 10% all’80% di carica in soli 30 minuti. La ricarica in corrente alternata (AC) fino a 11 kW, invece, richiede circa 2,5 ore per una ricarica completa.

Prestazioni elevate e design sportivo

Audi A3 Sportback TFSI e è disponibile in due versioni di potenza: la 40 TFSI e con 204 CV totali e la più performante 45 TFSI e, che raggiunge 272 CV grazie al nuovo 1.5 TFSI. Quest’ultima accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi, migliorando di mezzo secondo rispetto al modello precedente. La velocità massima è di 237 km/h, con una velocità elettrica limitata a 140 km/h.

Il modello 45 TFSI e è dotato di serie del pacchetto S line, con finiture esterne in nero lucido e dettagli sportivi come le pinze dei freni rosse e cerchi in lega da 18 pollici. Anche la versione 40 TFSI e offre prestazioni notevoli, accelerando da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi, con una velocità massima di 225 km/h.

Tecnologia di recupero energia e guida intelligente

La nuova A3 Sportback plug-in offre anche un avanzato sistema di recupero dell’energia in frenata, derivato dai modelli completamente elettrici di Audi. Questo permette di recuperare fino a 43 kW di potenza, massimizzando l’efficienza in frenata. Inoltre, grazie alle levette al volante, è possibile regolare il livello di recupero, rendendo la guida ancora più personalizzata e dinamica.

Arrivo nelle concessionarie

Le nuove versioni plug-in dell’Audi A3 Sportback arriveranno nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2025, portando con sé una combinazione perfetta di efficienza, prestazioni e tecnologia all’avanguardia, insieme a un design muscoloso e caratteristiche digitali di ultima generazione.