Nuova Alfa Romeo SZ: “Il Mostro” torna a ruggire? [VIDEO RENDER]

Alfa Romeo SZ è stata una delle auto più iconiche e originali della casa automobilistica italiana, prodotta in soli 1036 esemplari tra il 1989 e il 1991. Il suo design spigoloso e aggressivo, opera di Robert Opron, le è valso il soprannome di “Il Mostro”. Oggi, a distanza di oltre trent’anni, c’è chi sogna un suo ritorno in chiave moderna e futuristica. In video apparso sul canale di YouTube Motors, viene infatti mostrata una nuova Alfa Romeo SZ.

Ipotizzato il design di una nuova Alfa Romeo SZ

L’autore di questo render ha immaginato la nuova Alfa Romeo SZ come una coupé, con linee tese e muscolose che richiamano quelle dell’originale, ma con dettagli più attuali e tecnologici. Il frontale è dominato da una grande calandra trapezoidale, con i fari a LED integrati nella griglia. Il cofano è bombato e presenta due prese d’aria laterali. La fiancata è caratterizzata da una linea di cintura alta e da una vistosa presa d’aria sul parafango posteriore. Il tetto è basso e inclinato verso il posteriore, dove spicca un grande spoiler integrato nel lunotto. I fanali posteriori sono sottili e orizzontali, mentre il paraurti ospita due terminali di scarico circolari.

Nel video non sono stati forniti dettagli sulle possibili caratteristiche tecniche della nuova Alfa Romeo SZ, ma si può ipotizzare che si tratti di una vettura ad alte prestazioni, con una trazione integrale. Si tratta ovviamente di un progetto puramente fantasioso, ma che dimostra come questa auto sia ancora fonte di ispirazione per gli appassionati di Alfa Romeo. Chissà se la casa del Biscione avrà mai in mente di riproporre questo modello leggendario.