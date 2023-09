Nuova Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio: ecco l’auto che i fan del Biscione sognano nel segmento B [VIDEO RENDER]

Mentre si attende l’arrivo del nuovo B-SUV di Alfa Romeo, previsto per il 2024, un appassionato ha immaginato come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio, la sportiva compatta che ha fatto la storia del marchio italiano. Si tratta di un render realizzato dall’architetto e creatore digitale Tommaso D’Amico, che ha pubblicato le sue visioni sul suo canale di YouTube.

Un video immagina così una nuova Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio che farebbe impazzire i fan del Biscione

Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio è stata lanciata nel 2009 e si distingueva dalle altre MiTo per il suo motore a benzina da 1.4 litri e quattro cilindri, che grazie alla tecnologia MultiAir e al turbocompressore erogava 170 CV e 250 Nm di coppia. La MiTo Quadrifoglio aveva una velocità massima di 219 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. La MiTo Quadrifoglio si caratterizzava inoltre anche per la presenza di un assetto ribassato, dei cerchi in lega da 18 pollici, dei freni Brembo e il logo del Quadrifoglio Verde sui lati.

La nuova Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio ideata da D’Amico non cambia radicalmente la vettura ma la rende ancora più sportiva e aggressiva. I cerchi in lega di colore nero, tipici dello stile Alfa, sono molto grandi, da 19 pollici. Le pinze dei freni sono di un elegante giallo, che richiama il colore della carrozzeria e che è spesso usato per le auto molto potenti. Le minigonne nere si uniscono ai passaruota ampi, mentre il tetto è nero e trasparente, per creare un effetto di continuità con il parabrezza. Anche lo spoiler è bello, nero e non troppo vistoso.

Per quanto riguarda il motore, Tommaso D’Amico propone un motore 2.0 turbo con 210 cavalli di potenza, un motore AT8 a benzina accoppiato a una trasmissione automatica. A completare il quadro, un sistema di infotainment all’avanguardia e una gamma di colori sportivi, a partire dal giallo che vedete nella foto. Al momento però sappiamo che nel segmento B il biscione punterà su un B-SUV che dovrebbe essere il successore della MiTo ma naturalmente molti sognano il ritornodi una nuova Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio come quella che è stata ipotizzata in questo video.