Nuova Alfa Romeo Alfetta: il ritorno di un’icona in chiave elettrica [VIDEO]

Alfa Romeo nei prossimi anni potrebbe stupire in vari modi i suoi ammiratori. Tra le tante novità che potrebbero arricchire la sua gamma in futuro si vocifera anche del ritorno dell’Alfetta, uno dei modelli più amati e rappresentativi della storia del marchio. La vettura dovrebbe tornare nelle vesti di berlina coupé di segmento C che si affiancherà al suv Tonale e che prenderà il posto che un tempo era di Alfa Romeo Giulietta. La nuova Alfetta sarà dunque un’aauto dallo stile audace e sportivo, che esprimerà al meglio il nuovo corso del Biscione.

Nuova Alfa Romeo Alfetta: ecco quale potrebbe essere il suo design in caso di ritorno

La nuova Alfa Romeo Alfetta riprenderà in chiave moderna le linee geometriche e spigolose della prima generazione, disegnata da Giorgetto Giugiaro nel 1972. Non mancheranno ovviamente gli elementi distintivi ma reinterpretati in chiave moderna. L’auto sarà lunga circa 4,4 m e utilizzerà la piattaforma STLA Medium di Stellantis.

L’abitacolo della nuova Alfa Romeo Alfetta sarà elegante e tecnologico, con materiali di qualità e soluzioni innovative. Questa vettura, la cui conferma ufficiale dovrebbe avvenire nel corso del prossimo mese di settembre, offrirà ai suoi clienti diverse dimensioni di batterie e autonomie. Anche questa auto avrà una versione Quadrifoglio ad alte prestazioni come il resto della gamma della casa automobilistica del Biscione.

La nuova Alfa Romeo Alfetta potrebbe essere presentata nel 2028, in concomitanza con la fine del ciclo di vita della versione attuale di Tonale e l’inizio dell’era completamente elettrica del marchio. La sua commercializzazione dovrebbe avvenire solo in Europa rappresentando un’eccezione alla gamma del Biscione che invece proporrà per il resto auto che saranno vendute in tutto il mondo. In questo nostro articolo vi mostriamo un video render che ipotizza quello che potrebbe essere lo stile di questa auto quando finalmente sarà ufficialmente presentata.