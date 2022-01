Noble M500: avrà il cuore della Ford GT

La Noble raddoppia e punta forte sul piatto delle supercar con la nuova M500, che sta compiendo gli ultimi passi prima di essere proposta nella versione definitiva. Non costerà poco ma promette grandissime soddisfazioni ai cultori della guida sportiva.

Ha rubato il cuore alla Ford GT

Nel corpo vettura in fibra di carbonio batterà un cuore Ford, nello specifico il V6 3.5 della cattivissima GT con 558 CV di potenza pronti a scaricarsi a terra tramite l’apporto della trasmissione manuale a 6 marce. Niente automatico dunque, e nessuna paletta dietro il volante, la M500 è una supercar dura e pura, da guidare con attenzione e rispetto, anche perché non dispone nemmeno dell’ABS, e mancano persino gli Airbag.

Solo 1.250 kg di peso per volare tra le curve

La massa complessiva dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.250 kg, quindi nel misto la Noble in questione sarà un osso duro per tutti. Per tenere guidatore e passeggero ben saldi nelle violente accelerazioni non mancano i sedili Recaro Podium, mentre l’abitacolo presenta un aspetto racing grazie alla presenza massiccia di Alcantara. Per chi frequenta la pista però c’è anche un infotaiment che promette il giusto supporto. La modernità è rappresentata anche dalla strumentazione digitale e c’è spazio persino ad un minimo di comfort con il climatizzatore automatico. Ma non cercate i tasti fisici, quelli verranno ridotti al minimo.

Ne produrranno solamente 50 esemplari all’anno

Se avete 180.000 euro a disposizione e cercate una supercar esotica, magari meno conosciuta delle blasonate europee, e meno impegnativa della M600 con il V8, ecco che la M500 potrebbe fare al caso vostro. Ma attenzione, meglio prenotarsi alla svelta perché ne produrranno solamente 50 esemplari all’anno.