NLT: al via l’iniziativa Freeways di Leasys

I dati parlano chiaro: nonostante l’emergenza sanitaria, le formule di possesso degli autoveicoli che si affidano a tipologie di utilizzo alternative al tradizionale acquisto prevedono per il 2021 un segno più per il settore del noleggio a lungo termine. In ordine all’evoluzione dello scenario, si segnalano nuove iniziative rivolte ai clienti privati.

Ultima in ordine di tempo la campagna “Freeways”, sviluppata da Leasys – società di Stellantis controllata da Fca Bank – dedicata al noleggio a lungo termine dei modelli ad alimentazione ibrida ed elettrica del Gruppo con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle più diverse richieste di mobilità.

Un progetto europeo

Le offerte Freeways by Fca Bank, avviate lunedì 24 maggio e valide fino al prossimo 24 giugno, sono attive nei principali Paesi dell’Unione Europea nei quali opera Leasys, e si articolano sulle tre formule NLT già operative:

Unlimited ;

; Miles ;

; Be Free.

Attenzione alle più varie esigenze

Al centro del progetto, c’è un intero mese di promozioni all’insegna della sostenibilità ambientale, e dalle soluzioni adatte a qualsiasi destinazione e durata:

Noleggio a chilometraggio e ricariche illimitati , proposto da Leasys Unlimited;

, proposto da Leasys Unlimited; Noleggio “pay-per-use” , adottato da Leasys Miles;

, adottato da Leasys Miles; Noleggio a condizioni flessibili, come quello messo in atto da Leasys Be Free che offre al cliente la possibilità di uscire dal contratto anticipatamente, senza dover pagare alcuna penale e con il diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo.

I vantaggi dedicati

A queste tre “voci” si aggiungono i vantaggi connessi al noleggio eco friendly di Leasys, che offre in dotazione i cavi per la ricarica domestica e pubblica, nonché la E-Mobility Card attraverso cui è possibile ricaricare il veicolo presso gli “hub” pubblici di EnelX oppure – in forma gratuita – nei Leasys Mobility Store la cui ubicazione è facilmente individuabile mediante la App Leasys UMove.

I dettagli dell’offerta

Freeways con Leasys Unlimited

La prima promozione fa capo al nuovo servizio di noleggio a lungo termine a zero anticipo, km illimitati e ricariche illimitate presso i Leasys Mobiity Store. La formula Unlimited, disponibile in Italia, Francia, Belgio, Spagna e Portogallo – ed entro fine di giugno anche negli altri Paesi – offre, ad esempio, il noleggio di Opel Corsa-e Edition per 36 mesi ad un canone fisso di 519 euro al mese.

Freeways con Leasys Miles

La seconda offerta è relativa al servizio NLT a consumo chilometrico eletto (“pay-per-use”) valutato Prodotto dell’Anno 2021 nella categoria “Servizi Auto” in una recente indagine di mercato svolta da IRI su un campione di 12.000 consumatori italiani che sono stati chiamati a votare i migliori prodotti in termini di innovazione. In particolare, con Freeways Leasys Miles Peugeot e-2008 viene proposta con un canone mensile di 359 euro ed un costo aggiuntivo di 18 centesimi per ogni km percorso, ma con i primi 1.000 km compresi nel canone.

Freeways con Leasys Be Free

La terza promozione si basa sulla flessibilità dell’offerta, in quanto permette all’utente la restituzione della vettura già dopo i primi 18 mesi dalla stipula del contratto, senza alcuna penale, e di conoscere fin da subito il prezzo di acquisto della vettura a fine noleggio in caso di vendita da parte di Leasys. Per Jeep Compass 1.3 Limited Hybrid, Freeways con Leasys Be Free prevede una durata di 48 mesi e 60.000 km, a 529 euro di canone mensile ed un prezzo di riacquisto di 25.000 euro.