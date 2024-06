Nissan Z Heritage Edition: la sportiva che celebra 55 anni di auto con la Z

La Nissan Z Heritage Edition è l’auto con cui la casa giapponese celebra i 55 anni di storia dei modelli che portano la lettera Z nella sigla. Un’aggiunta che è sinonimo di sportività. La preziosa eredità storica, legata alle emozioni oltre che alle performance, torna a prendere forma con una versione in tiratura ridotta, caratterizzata da elementi di design esclusivi.

Di grande effetto la scelta della tinta arancione (New Sight Orange), evocativa di quella della Datsun 240Z della generazione S30, presentata nell’ormai lontano 1969. A quella vettura, la Nissan Z Heritage Edition rende omaggio. L’allestimento ha preso forma partendo dalla versione Z Performance, in catena di produzione dal 2022.

Base muscolare per la Nissan Z Heritage Edition

Questa coupé compatta, destinata solo ad alcuni mercati, gode della spinta di un motore V6 biturbo da 3.0 litri di cilindrata, che eroga 405 CV di potenza massima a 6.400 giri al minuto, con un picco di coppia di 474 Nm a 5.400 giri al minuto. Quanto basta a regalare un passaggio da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. Due le opzioni sul fronte del cambio: manuale a 6 marce o automatico a 9 marce.

La calandra, con il particolare taglio espressivo della griglia, ed il design dei cerchi in lega da 19 pollici, insieme ad altri elementi grafici, richiamano l’aspetto dell’auto storica celebrata con il tributo. Concorrono alla causa della memoria anche le decalcomanie sulla carrozzeria.

La Nissan Z Heritage Edition offre un differenziale meccanico a slittamento limitato, dei freni Nissan Performance con pinze rosse e altre caratteristiche altamente desiderabili. È la più fresca discendente di una lunga serie di modelli Z in edizione speciale, che celebrano il piacere di guida e le prestazioni, sia su strada che in pista. In vendita a partire dall’estate ormai alle porte, la vettura in esame sarà proposta alla clientela del mercato statunitense con un prezzo, suggerito, a partire da 59.135 dollari.