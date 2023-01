Sapevamo che era solo una questione di tempo prima che qualcuno rilasciasse un pacchetto widebody per la nuova Nissan Z e quel giorno è arrivato. Il kit è stato realizzato da Rocket Bunny e aggiunge un tocco di esclusività al design dell’auto sportiva di Yokohama con alcuni dettagli sorprendenti.

Il body-kit della Nissan Z by Rocket Bunny

Come ogni buon kit widebody, le cose iniziano con i passaruota anteriori e posteriori che sono molto più grandi di quelli dell’auto standard. Anche se non siamo sicuri di quanto sia più larga una Z di Rocket Bunny, sembra considerevolmente più ampia, con un aspetto molto più sportivo.

Frontale e posteriore più aggressivi

Questi rendering del tuner mostrano anche la Nissan Z con una nuova fascia anteriore che sfoggia una griglia leggermente più piccola rispetto all’auto standard, anche con un paio di audaci canard aerodinamici. È stato inoltre montato uno spoiler per la parte bassa del paraurti anteriore. Le modifiche continuano nella parte posteriore dell’auto con un piccolo spoiler sul tetto e un drammatico spoiler posteriore.

Una coupé predisposta al tuning

Rocket Bunny non è la prima società di tuning a presentare in anteprima il suo bodykit per la Z del 2023. A novembre, Veilside aveva infatti presentato il suo kit per la Z e, sebbene non abbia aggiunto passaruota svasati, sfoggia un paraurti estremo con alette aerodinamiche, cofano modificato, prese d’aria sui parafanghi anteriori e una griglia ottimizzata.

I dettagli sui prezzi per il kit Rocket Bunny non sono ancora noti. Inoltre non è chiaro quando sarà disponibile per l’acquisto.