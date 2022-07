Nissan Z by Hycade: design più aggressivo

La Nissan Z è la prossima sportiva della Casa giapponese, che si discosta dalla più recente tradizione composta da 350Z e 370Z, guardando invece alla tradizione fatta dalle 240Z e 280Z. La maggior parte degli appassionati sembra apprezzare l’aspetto molto retrò di questa vettura, ma qualcuno è desideroso di aggiungere un po’ di muscoli in più all’aspetto di questa coupé, così ci ha pensato il designer Hycade che ha pensata a una Z ampiamente modificata che tuttavia potrebbe raggiungere le strade un domani.

Frontale più aggressivo

Il designer si è concentrato nella modifica della parte anteriore, realizzando un frontale ancora più aggressivo con una presa d’aria allargata, uno splitter pronunciato e un paraurti più formoso. Come con qualsiasi buon bodykit aftermarket, i passaruota anteriori e posteriori sono stati allargati, trasformando la presenza scenica dell’auto.

Posteriore con alettone

Le modifiche non finiscono qui, anzi, lungo i lati continuano con un paio di minigonne estensibili e un set di ruote aftermarket. Nella parte posteriore della Nissan Z rivista di Hycade, poi troviamo un’ala posteriore fissa molto grande, un paraurti rinforzato, dei tubi di scappamento allargati e un diffusore più sorprendente.

Nissan Z: un futuro possibile per Hycade

Non è chiaro se il designer abbia in programma di lavorare con un sintonizzatore aftermarket per dare vita a questo bodykit, ma non saremmo sorpresi se alla fine diventasse realtà. Dopotutto, anche i modelli Z di Nissan sono stati apprezzati dagli appassionati e vengono spesso modificati e aggiornati. Con il SEMA Show di quest’anno a Las Vegas che si avvicina rapidamente, ci aspettiamo di vedere la Z 2023 sotto ai riflettori dell’evento. Si tratta di uno dei modelli più attesi del prossimo anno, essendo una serie molto apprezzata e con un seguito di fan molto ampio. Il suo fattore nostalgia sicuramente è una spinta forte per il suo successo.