Nissan Qashqai N-Style: debutta il nuovo allestimento

Sono passati solo pochi mesi dal debutto della nuova generazione della Nissan Qashqai e ora la Casa di Yokohama aggiunge al listino della SUV compatta un nuovo allestimento denominato N-Style.

Caricatore wireless e ruote da 19 pollici

L’equipaggiamento riunisce elementi presi in prestito dalla versione N-Connecta e dalla top di gamma Tekna. Tra gli accessori di bordo troviamo ad esempio il caricatore wireless per lo smartphone mentre i cerchi in questo caso sono da 19 pollici. Rispetto all’allestimento Tekna la N-Style perde la strumentazione digitale e monta la classica configurazione analogica con uno schermo centrale da 7 pollici per le informazioni del computer di bordo. Scelta dovuta molto probabilmente all’attuale crisi dei semiconduttori.

Equipaggiamento di serie

Tra gli altri accessori di serie la Nissan Qashqai N-Style ha in dotazione vernice bicolore, sistema di navigazione NissanConnect con display centrale da 9 pollici con compatibilità Apple CarPlay (anche wireless) e Android Auto, servizi Nissan Connect, visione panoramica a quattro telecamere, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, freno di stazionamento elettrico.

Sicurezza

Il reparto sicurezza può contare su diversi sistemi di assistenza alla guida tra cui il cruise control adattivo con adeguamento ai limiti di velocità, il sistema di monitoraggio dei punti ciechi, l’assistenza alla partenza in salita e il sistema intelligente di avviso di collisione posteriore con rilevamento oggetti in movimento.

Prezzi

La nuova Nissan Qashqai N-Style è ordinabile con un prezzo di partenza di 32.400 euro per la versione con il motore 1.3 mild hybrid da 140 CV e cambio manuale. Per la stessa meccanica però con cambio automatico Xtronic (e 158 CV) il prezzo lievita a 35.600 euro .