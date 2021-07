Nissan Leaf MY21, al debutto il nuovo sistema sonoro “Canto”

Nissan mette da sempre al centro la sicurezza dei passeggeri delle proprie vetture, ma anche quelli degli altri utenti della strada, prima fra tutti ciclisti e pedoni. Anche la nuova Nissan Leaf MY21, disponibile da luglio in concessionaria, non fa eccezione, portando in dote una serie di inedite tecnologie innovative dedicate alla sicurezza.

Acoustic Vehicle Alerting System

La rinnovata Leaf con motore 100% elettrico è il primo modello targato Nissan distribuito in Europa ad essere equipaggiata con “Canto”, ovvero il nuovo sistema AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), conforme alle nuove normative europee e sviluppato appositamente per segnalare ai vari utenti della strada la presenza di un veicolo 100% elettrico tramite l’emissione di effetti sonori.

Una “voce” italiana

Un dispositivo come “Canto” risulta fondamentale per una vettura 100% elettrica che, oltre a non emettere emissioni nocive, non ha il tipico “rumore” dei motori termici. Questo sistema acustico è stato realizzato in Giappone dal team di Marco Fioravanti, attuale Regional Vice President, Product Planning AMIEO, che ha lavorato a stretto contatto con il team di sound designer che hanno dato vita all’identità sonora dei veicoli elettrici Nissan. Il sistema “Canto” è stato infine adattato per il mercato europeo dal Nissan Technical Centre Europe.

Utile e mai fastidioso

Il suono emesso da “Canto” varia di tono nelle fasi di accelerazione, decelerazione o retromarcia, inoltre si attiva automaticamente fino ad una velocità di 30 km/h, integrandosi perfettamente con il contesto circostante, perché mette a disposizione un effetto chiaramente udibile, ma capace di evitare inquinamento acustico per pedoni, passeggeri e tutti gli altri fruitori delle strade pubbliche.

Nuova Leaf da 20.800 euro

Ricordiamo che la Nissan Leaf MY21 risulta declinata nella versione da 40kWh e in quella con batteria più potente da 62kWh.Gli allestimenti disponibili sono Acenta, Business, N-Connecta e Tekna e nella dotazione spiccano dispositivi e accessori come l’In-Car Wi-Fi, Apple CarPlay e Android Auto, Intelligent Blind Spot Intervention (IBSI) e Intelligent Rear View Mirror (IRVM). I prezzi della vettura partono da 20.800 euro (con contributo Nissan e incentivo statale).