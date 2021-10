Nissan Fairlady Zero Z: un render tra passato e futuro

Ha ricevuto grandissimi consensi ciò che Nissan ha fatto con il design della nuova Z Coupé, l’ultima auto sportiva della Casa giapponese che concilia perfettamente un design moderno con degli evidenti richiami al mondo del passato.

Richiama la 370Z e la Vision Gran Turismo

C’è chi ha voluto dare una nuova interpretazione alla Nissan e il merito va al designer Franklin 郭 di Shanghai, Cina, che ha optato per un look molto più radicale. La sua creatura si chiama Fairlady Zero Z e trae ispirazione dal design della 370Z e della Nissan Vision Gran Turismo Concept. Ha un look sorprendente, che potrebbe ricevere molti apprezzamenti.

Un design accattivante

La parte anteriore della Fairlady Zero Z è molto avveniristica e dinamica. Come la nuova Z, ha una griglia affilata e di forma rettangolare, ma presenta linee della carrozzeria più aggressive e sottili fari a LED. Sfoggia anche archi muscolosi e un cofano pronunciato con tratti distintivi. L’aspetto audace viene portato anche ai lati dell’auto, dove si trovano ruote con un design a raggi avvolte in pneumatici Toyo.

Come ogni auto Z di Nissan, le forme del parabrezza e del tetto sono molto spigolose, aggiungendo un pizzico di aggressività in più all’auto. Girando intorno alla parte posteriore si notano un paraurti e un diffusore ingombranti che hanno bordi affusolati per amalgamare il tutto nel miglior modo con il resto del design, poi ci sono anche sottili fari a LED e un’ala posteriore divisa retrattile che fuoriesce dal bagagliaio. Chissà se da qui al 2025, sarà realizzato questo concetto di design, che sul web ha riscosso davvero moltissimi complimenti. Vedremo se Nissan avrà l’intenzione e il coraggio di sposare il lavoro svolto dal designer cinese.