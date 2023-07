Nissan eMicra: ecco quando dovrebbe avvenire il suo debutto

Nissan eMicra è una versione elettrica della Nissan Micra, una piccola utilitaria prodotta dal 1982 in cinque generazioni. La e-Micra non è ancora stata lanciata sul mercato, ma si prevede che arriverà nel 2026 con una batteria da 40 kWh e un’autonomia di circa 400 km. La Micra attuale è disponibile con tre motori: due a benzina (1.0 da 71 CV e 0.9 turbo da 100 CV) e uno a gasolio (1.5 dCi da 90 CV). La Micra offre una buona dotazione di tecnologia e sicurezza, con il sistema di infotainment NissanConnect, il pacchetto Safety Shield e l’impianto audio Bose Personal. Il design è grintoso e personalizzabile, con diverse combinazioni di colori e accessori.

Nel 2026 il debutto della nuova Nissan eMicra: ecco cosa sappiamo fino ad ora

Per quanto riguarda la futura Nissan eMicra, si dice che dovrebbe ereditare telaio, motori, batteria e la struttura della Renault 5 E-Tech. Solo la parte anteriore e quella posteriore sarà differente dall’auto di Renault, probabilmente differenze ci saranno anche per quello che concerne cruscotto e interni. Per il resto le due auto dovrebbero essere davvero simili. Qui vi mostriamo le immagini del teaser svelato dalla Nissan un semestre fa con il quale la casa automobilistica giapponese ha voluto dare un’idea di come sarà questo modello che vedremo nella sua veste definitiva solo tra qualche anno.

Nissan eMicra dunque si prepara in futuro ad essere una delle principali protagoniste di mercato in un segmento che molto probabilmente nei prossimi anni vedrà l’arrivo di numerosi nuovi modelli aumentando di conseguenza la concorrenza e contribuendo per forza di cose a ridurre i prezzi tra le EV compatte.