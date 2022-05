Nissan 370Z, in vendita all’asta un esemplare con modifiche estreme

Nonostante sia stata lanciata più di 10 anni fa, la Nissan 370Z è una delle sportive nipponiche più apprezzate, sia per il suo design ancora attuale e accattivante, per le ottime prestazioni offerte e per i suoi prezzi più che abbordabili offerti sul mercato dell’usato.

Nissan 370Z: in vendita su Yahoo Auctions

Oggi vi sveliamo un particolare esemplare della Nissan 370Z in vendita all’asta in Giappone su Yahoo Auctions. La vettura protagonista di questa vendita sfoggia profonde modifiche, purtroppo però risulta difficile sapere se si tratta di elementi acquistati after market oppure sono stati realizzati su misura.

Nissan 370Z: modifiche estreme

Osservando le immagini di questa speciale 350Z è possibile però notare un inedito paraurti anteriore dotato di uno splitter di grandi dimensioni, non mancano inoltre proiettori oscurati ed enormi passaruota, sia all’anteriore che al posteriore. Questi ultimi sono chiamati ad ospitare inediti pneumatici dotati di una elevata campanatura e abbinati a nuovi cerchi in lega da 18 pollici. La vista posteriore è invece dominata da un enorme alettone che sembra regolabile, mentre più in basso spicca il paraurti personalizzato e un inedito sistema di scarico.

Sedile da competizione

Le modifiche hanno riguardato anche un sedile da competizione di colore blu installato al posto di quello originale. La descrizione della vettura non menziona alcuna modifica al motore, quindi non possiamo specificare se c’è stato un aumento delle prestazioni dell’auto. Ricordiamo che sotto il cofano della 350Z di serie batte un potente motore V6 3.5 litri in grado di scaricare sulla trazione posteriore 280 CV, mentre il cambio può essere sia manuale che automatico.

Prezzo

Questa speciale 370Z ha percorso 142.600 km e al momento l’offerta ha raggiunto i 413.000 Yen (circa 3.063 euro secondo il cambio attuale).