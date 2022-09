In vendita la Nissan 300ZX da gara di Tom Cruise

Chi cerca un’auto da corsa legata a un personaggio del cinema di primissimo livello, può ora coronare il sogno di metterne una in garage. Negli Stati Uniti è infatti in vendita la Nissan 300ZX del 1984, guidata da Tom Cruise nel 1987 in Classe SSA, coi colori del team di Paul Newman e Bob Sharp.

All’asta online

Per l’alienazione di questo esemplare, l’attuale proprietario, che ne è entrato in possesso nel 2004, ha scelto la piattaforma di vendita di Bring a Trailer. Completamente restaurata nel 2006, l’auto porta ancora oggi la livrea rossa, bianca e blu indossata in gara durante l’avventura agonistica con Tom Cruise. La spinta fa capo a un motore V6 da 3.0 litri, con ECU aftermarket, nuovi alberi a camme, sistema di accensione HKS, scarico in acciaio inossidabile, corpo farfallato MSA ed altro ancora. La potenza viene scaricata sulle ruote posteriori con l’ausilio di un cambio manuale a cinque marce.

Basso chilometraggio

Nell’inserzione di vendita si legge che questa Nissan 300ZX ha accumulato una percorrenza di oltre 5 mila miglia, pari a circa 8 mila chilometri. Non si capisce se questa sia la distanza coperta dopo la carriera sportiva oppure se sia quella complessivamente accumulata nel corso della sua vita. Penso che il dettaglio sia secondario agli occhi dei potenziali acquirenti, per i quali è forse più importante l’intreccio della storia del modello con un attore di calibro internazionale come Tom Cruise, fresco del debutto cinematografico di “Top Gun: Maverick” (2022).

Una Nissan 300ZX speciale

La connessione con un divo di Hollywood potrebbe incidere in modo significativo sul prezzo finale di aggiudicazione della Nissan 300ZX attualmente in vendita su Bring a Trailer. Certo, non si tratta di un’auto prestigiosissima, quindi non ci si può aspettare quotazioni stellari, ma rispetto alla media del modello, la nobile ascendenza dovrebbe fare la differenza. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Foto | Bring a Trailer