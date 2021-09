New York: stop alla vendita di auto endotermiche nel 2035

Dopo la scelta dell’Unione Europea e quella della California, anche lo Stato di New York ha ufficializzato la scelta di imporre lo stop alla vendita di vetture con motori endotermici entro il 2035.

Kathy Hochul, Governatrice di New York, ha infatti firmato il disegno di legge che ha come obiettivo la vendita esclusiva di vetture a zero emissioni entro il 2035. Discorso differente per i veicoli commerciali medi e pesanti, infatti per queste ultime due categorie lo stop alle vendite è stato prorogato fino al 2045.

Come accennato in precedenza, questa scelta ricalca quella voluta nel 2020 dal Governatore della California, Gavin Newsom. Ricordiamo inoltre che quelli di New York e la California sono due dei 12 Stati USA che hanno chiesto al Presidente Joe Biden di vietare la vendita di auto con motori a combustione interna entro la metà del prossimo decennio.