Nel tunnel autostradale in aereo a 245 km/h: l’italiano Dario Costa è da record [Video]

Volare a 245 km/h, su un aereo, in un tunnel autostradale, è un’impresa ai limiti dell’impossibile, ma Dario Costa c’è riuscito. Il pilota professionista italiano è l’artefice del successo nella nuova sfida targata Red Bull. All’alba di sabato 4 settembre 2021 ha preso forma questa felice avventura, che si fissa nella storia dell’aviazione. Il decollo, con il velivolo ad elica, è avvenuto in un prima galleria: facile intuire la complessità dell’operazione. Poi Costa ha bruciato la lunghezza di un secondo tunnel, viaggiando a 245 km/h, staccato di meno di un metro dall’asfalto.

Non ci vuole molto a capire la difficoltà di una simile impresa, resa ancora maggiore dal transito all’aria aperta, fra la due gallerie, che avrebbe potuto sbilanciare il piccolo aereo Zivko Edge 540, modificato per questo tipo di performance. Vederlo sfilare, a ritmo folle, sotto gli archi di cemento mette una certa apprensione, ma il quarantunenne Dario Costa è uno che sa il fatto suo. Del resto, stiamo parlando di un campione nazionale acrobatico, che fa parte anche dell’Air Race del Team Red Bull. La sua impresa record lo consegna alla storia, perché mai prima d’oggi qualcuno si era cimentato in una sfida così ardita.

Teatro delle operazioni sono stati dei tunnel autostradali a ridosso di Istanbul. A fine “buco”, il campione italiano s’è concesso uno spettacolare looping, degno sigillo di un primato che gli ritaglia un posto nel Guinness dei Primati. La fase di preparazione di questa folle sfida, messa a segno in meno di 44 secondi, è andata avanti per 12 mesi, ma il risultato ha premiato gli sforzi di tutti. Chapeau!