Un episodio che ha catturato l’attenzione degli appassionati del mercato automobilistico: un esemplare praticamente nuovo di Alfa Romeo Stelvio è stato venduto all’asta americana per soli 32.500 dollari. Si tratta della versione Stelvio Veloce 2024, che ha subito un sorprendente deprezzamento auto di oltre 20.000 dollari rispetto al prezzo di listino originale di 53.120 dollari, dopo aver percorso appena 274 miglia (441 km).

In vendita su Bring a Trailer

La vettura è stata messa in vendita sulla piattaforma specializzata Bring A Trailer, un nome di riferimento per gli appassionati di auto d’epoca e di lusso. Questo caso emblematico mette in evidenza la rapida svalutazione che può colpire anche i modelli premium di brand prestigiosi. La Stelvio, con la sua livrea elegante in Alfa White e dettagli in Vulcano Black, rappresenta l’essenza del design sportivo e sofisticato del marchio del Biscione.

Sotto il cofano, la Stelvio Veloce 2024 monta un motore turbo a quattro cilindri da 2.0 litri, in grado di erogare 276 cavalli. Le sue caratteristiche tecniche avanzate includono la trazione integrale Q4, un differenziale posteriore a slittamento limitato e un cambio automatico a otto rapporti, garantendo prestazioni elevate e una guida dinamica in qualsiasi condizione. Questa combinazione di potenza e controllo rappresenta il cuore pulsante dell’esperienza di guida offerta da Alfa Romeo.

L’interno del veicolo è altrettanto impressionante, con dotazioni di lusso che elevano l’esperienza di viaggio. Tra gli elementi distintivi troviamo un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, sedili sportivi riscaldati, un tetto panoramico e il cruise control adattivo. Questi dettagli confermano la capacità di Alfa Romeo di combinare comfort, tecnologia e prestazioni in un unico prodotto di alta gamma.

Il calcolo di svalutazione

Ciò che rende questa vendita particolarmente interessante è il calcolo della svalutazione. Il primo proprietario ha perso circa 75 dollari per ogni miglio percorso, equivalente a un deprezzamento del 40% in pochissimo tempo. Questo livello di perdita economica è insolito, soprattutto per un modello di lusso così recente. Tuttavia, l’acquirente ha potuto approfittare di un prezzo eccezionalmente vantaggioso, beneficiando anche della garanzia di fabbrica ancora attiva e di un titolo di proprietà senza alcun problema legale.

Questa transazione rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati del marchio italiano. Con la nuova generazione di Stelvio attesa per il 2026, il mercato dell’usato potrebbe rivelarsi un terreno fertile per chi cerca di accedere a veicoli di lusso a prezzi significativamente ridotti rispetto al nuovo. Il caso della Stelvio Veloce 2024 venduta su Bring A Trailer dimostra come il mercato delle auto premium possa offrire occasioni sorprendenti, anche per chi desidera entrare nel mondo esclusivo di Alfa Romeo senza affrontare i costi elevati del listino ufficiale.