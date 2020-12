Natale, spostamenti: verso il via libera dal Governo

La mappa degli spostamenti nei giorni più “caldi” delle imminenti festività potrebbe nuovamente essere modificata. E, questa volta, con uno spiraglio di apertura almeno per fatidico 25 dicembre. Un “lancio” Ansa, battuto nella serata di giovedì 10 dicembre, riferisce che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato il via ad “Una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità di spostamento tra Comuni a Natale”.

La notizia, appresa da fonti parlamentari, potrebbe modificare le limitazioni contenute nel DL del 3 dicembre 2020, oppure aggiornare le “Faq” pubblicate nel portale Web del Governo dove si indicano i comportamenti da tenere in relazione all’emergenza sanitaria.

Una modifica “salva-Natale”?

Come dire: due possibili interpretazioni della stessa questione. Ovvero: una parziale modifica al DPCM nelle sue parti che hanno sollevato le maggiori polemiche – cioè quelle che vietano, se non giustificati da “comprovati motivi” di salute, lavoro o necessità, qualsiasi spostamento delle persone per il 25 e 26 dicembre ed il 1 gennaio, anche fra piccoli Comuni -, oppure una indicazione meno “rigorosa” degli articoli del decreto di Natale. In ogni caso, un parziale “disco verde” (eventualmente adottato attraverso un’interpretazione più “estensiva” delle motivazioni di necessità che legittimino i movimenti delle persone fra diversi territori comunali) che alleggerirebbe i sacrifici chiesti agli italiani durante i giorni delle festività.

I riflettori sono puntati sull’inizio della prossima settimana: di ritorno del presidente del Consiglio Conte dal meeting di Bruxelles con i vertici UE, il nuovo provvedimento potrebbe essere attuato.

Cosa dice il DPCM

In attesa di conoscerne gli sviluppi, restano in vigore le misure adottate dal Governo nel DPCM relativo al periodo che va dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, e che riassumiamo di seguito, ferme restando le deroghe per specifiche motivazioni (esigenze di lavoro, studio, salute o necessità, assistenza a persone non autosufficienti, ricongiungimenti familiari, coniugi separati che incontrano figli in minore età).