Hennessey, noto produttore di hypercar con sede in Texas, ha rivelato i dati sulle prestazioni della sua nuova Mustang Dark Horse “H850” sovralimentata, ora in produzione presso il quartier generale di Sealy. Grazie agli ingegneri di Hennessey, questa iconica pony car americana ha subito un incremento di potenza del 70%, raggiungendo 850 cavalli e una coppia potenziata di 880 Nm.

La Ford Mustang Dark Horse del 2024, derivata dalla Mustang “S650”, presenta un motore V8 Coyote da 5,0 litri Gen-4 aspirato. Hennessey ha ulteriormente migliorato questo motore aggiungendo un compressore ad alte prestazioni, un sistema di aspirazione dell’aria ad alto flusso, iniettori di carburante migliorati e una nuova pompa del carburante. Questi aggiornamenti sono accompagnati da un sofisticato sistema di gestione del motore sviluppato da Hennessey.

Il programma H850 per la Ford Mustang Dark Horse è stato introdotto la scorsa estate e ora è entrato in produzione. Con queste modifiche, la potenza del motore passa da 500 CV (373 kW) e 418 lb-ft (566 Nm) di coppia a ben 850 CV (634 kW) e 650 lb-ft (880 Nm) di coppia. Questo incremento di 350 CV si traduce in prestazioni reali impressionanti.

Le Mustang H850 equipaggiate con cambio automatico a dieci velocità accelerano da 0 a 60 mph (0-96 km/h) in soli 3,2 secondi e completano il quarto di miglio in 10,9 secondi a 133 mph (214 km/h). In confronto, il modello di serie impiega 3,7 secondi per raggiungere i 96 km/h e percorre il quarto di miglio in 12 secondi a 190,5 km/h.

Hennessey non ha divulgato i prezzi dell’H850, ma ha sottolineato che il modello offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, con prestazioni da supercar e il caratteristico suono del motore V8 sovralimentato. La Mustang Dark Horse H850 viene fornita con poggiatesta ricamati, badge H850 e una garanzia limitata di tre anni o 36.000 miglia. È disponibile sia con cambio automatico che manuale.

Il CEO John Hennessey ha commentato: “La nostra H850 Mustang Dark Horse sovralimentata rappresenta il nostro impegno nel fornire agli appassionati di automobili prodotti emozionanti come la potente S650 Mustang con motore V8.”