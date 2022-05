Mustang Boss 351 abbandonata nel fienile per 46 anni [Video]

Una rara Mustang Boss 351 è stata ritrovata dopo un lungo letargo, in un vecchio capannone rurale, abbastanza disordinato al suo interno. Il rinvenimento è avvenuto ad opera di quelli del canale YouTube di Auto Archeologist. La celebre muscle car americana dormiva nel fienile da 46 anni: un bel riposo direi. Ora potrebbe riprendere a vivere, nella dimensione dinamica.

Torniamo, però, un attimo indietro. Questa rara versione prese forma nel solo 1971, in 1806 esemplari. La parte numerica della sigla del modello indica i pollici cubi del motore V8 da 5750 cm³ di cilindrata, accoppiato a un cambio manuale a 4 velocità, che invia i 335 cavalli di potenza e i 502 Nm di coppia alle ruote posteriori.

Dotata di sospensioni da competizione, la Mustang Boss 351 non era l’auto ideale per il comfort, anche per gli sforzi richiesti al volante. L’esemplare in esame, acquistato nuovo, era stato ordinato in tinta rossa, ma per una non meglio precisata ragione, fu consegnato con un abito giallo. Forse un gioco del destino. Il proprietario, che era daltonico, non se ne accorse, ma ci pensò la moglie a farglielo notare, dopo qualche giorno.

Dal 1976 la vettura staziona in un fienile, come una bella addormentata. Al suo attivo appena 46.175 miglia (pari a circa 74.311 chilometri); una percorrenza davvero bassa. Le condizioni della carrozzeria sembrano buone, comunque c’è molta pulizia da fare. Probabile che anche il motore sia sano, ma è solo un’ipotesi. In casi del genere, il potenziale acquirente deve fare tutte le verifiche possibili, prima di staccare il fatidico assegno. Pare che questa Mustang Boss 351 abbia già trovato il suo corteggiatore. Speriamo che coroni il sogno e che riporti al più presto l’auto al suo splendore di marcia, condito da rombanti note.