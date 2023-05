Munro MK_1: debutta la nuova versione Pickup [FOTO]

Munro Vehicles ha annunciato l’ultimo arrivo nella sua gamma: il Munro MK_1 Pickup. Questa nuova aggiunta va ad affiancarsi alla variante SUV svelata in precedenza, combinando design audace, potenza elettrica e versatilità, con il vantaggio aggiunto di uno spazioso cassone sul retro.

Il nuovo MK_1 Pickup condivide il telaio in acciaio zincato della sua controparte SUV e ospita un motore elettrico al 100%. Lo stile a forma di mattone è stato mantenuto, ma viene perfezionato da una carrozzeria piatta e l’aggiunta di un cassone, conferendo al veicolo un aspetto funzionale ed esteticamente piacevole.

Da 0 a 96 km/h impiega soli 4,9 secondi

Non fatevi ingannare dal design esterno poco aerodinamico. La versione Pickup è alimentata da un motore elettrico che sviluppa una potenza di ben 381 CV e una coppia massima di 700 Nm. Questo colosso elettrico impiega soli 4,9 secondi per accelerare da 0 a 96 km/h, garantendo una performance molto interessante.

In termini di autonomia, il nuovo Munro MK_1 Pickup è equipaggiato con una batteria da 82 kWh che assicura oltre 306 km di autonomia con una singola ricarica. Anche il tempo di ricarica è sorprendentemente breve: si passa dal 15% all’80% di carica in soli 36 minuti, utilizzando un caricatore in corrente continua da 100 kW.

Il nuovo modello è già disponibile per l’ordine nel Regno Unito a un prezzo di 49.995 £ (57.519 euro). Le prime consegne sono previste per la fine dell’anno, quindi c’è l’opportunità di diventare uno dei primi a possedere questo veicolo innovativo.