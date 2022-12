Munro Mk1: dalla Scozia un nuovo fuoristrada elettrico

Munro Mk1 è il nome di un fuoristrada elettrico progettato e costruito in Scozia. Le sue forme non cercano di deliziare gli occhi, essendo focalizzate esclusivamente sugli aspetti funzionali, come ammette candidamente il suo designer Ross Compton: “Il 99% di ciò che si vede ha almeno una precisa funzione”.

Nuovo esordio nell’automotive

La nascita di questo mezzo segna l’ingresso nel comparto automobilistico del marchio Munro Vehicles, che ha puntato su un off-road a batterie, adatto a sfidare gli scenari ambientali impervi. Il ciclo produttivo prenderà le mosse il prossimo anno. Già fissato il prezzo di listino, pari a quasi 50 mila sterline in Inghilterra. Non sarà l’unico fuoristrada del marchio, ma è il modello che ha aperto la strada a questa avventura commerciale.

Look spartano per il Munro Mk1

Guardando le foto, vengono subito in evidenza le forme squadrate, prive di qualsiasi fronzolo estetico, perché il veicolo non vuole ammiccare ai dettami della bellezza. Qui tutto è orientato all’affidabilità e agli aspetti pratici. La chiara percezione dei limiti della carrozzeria aiuta nella gestione del veicolo, rendendo meno problematiche le dimensioni generose della carrozzeria, testimoniate in parte dal passo di 3.30 metri. I gruppi ottici, sia davanti che dietro, sono a LED. Un tributo alla modernità, che spezza con il taglio vintage della silhouette.

Immagine da veicolo duro e puro

Il Munro MK1 sembra un veicolo militare, ma è destinato alla gente comune, anche se ben dotata sul piano finanziario. Gli angoli sono di 84° in ingresso e 51° in uscita, mentre l’altezza da terra tocca quota 480 millimetri. In tal modo gli ostacoli fisici sono più facilmente superabili. A fare il resto ci pensa la trazione integrale. La spinta fa capo su un’unico motore elettrico posto al centro, che sviluppa una potenza massima di 210 kW (285 CV) o 280 kW (381 CV), in base allo step scelto. Notevole l’accelerazione, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4.9 secondi. L’autonomia, in condizioni ottimali, può spingersi fino a 270 km. Munro Mk1 dispone di frenata rigenerativa ed offre un abitacolo comodo e semplice, anche se non manca un moderno monitor touch.